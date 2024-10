INSUMMIT 24 – Insurance Innovation Summit começa amanhã (23)

Idealizado pela Segbox, uma das principais agências do país de inovação digital para o mercado de seguros, acontece nos próximos dias 23 e 24 de outubro o INSUMMIT 24 – Insurance Innovation Summit. O evento online com mais de 40 palestras sobre temas como Transformação Digital, Produtividade, Marketing Digital, Comunicação, Experiência do Cliente, Diversidade, Crescimento, Inovação e Bem-Estar.

“Reunimos um time de craques para proporcionar aos participantes um conhecimento de alto nível, com mais de 40 horas ininterruptas de conteúdo. Nosso objetivo é capacitar os corretores de seguros, atualizando sobre tendências do mercado e em como utilizar as novas ferramentas tecnológicas, aumentando a sua eficiência e competividade, aprimorando o atendimento ao seu cliente. O INSUMMIT 24 é um espaço para fomentar o avanço tecnológico e estratégico no setor de seguros”, declara João Arthur Baeta Neves, CEO da Segbox.

Para saber da programação completa e garantir a sua vaga no evento, acesse o site: https://insummit.segbox.com/. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas.

Sobre a Segbox |

A Segbox é uma agência 100% online atuando única e diretamente no mercado de seguros, resultando em maior reconhecimento das necessidades do corretor, seguradora, insurtechs e do comportamento do cliente. Tenta imaginar quantas milhares de pessoas estão pesquisando por seguros neste exato momento? Você não precisa ser um especialista em marketing digital para aparecer na internet. Nossa equipe executará todas as ações necessárias de acordo com o plano que você escolher.