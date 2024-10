Bradesco Seguros e Swiss Re Corporate Solutions lançam seguro para construção e reforma

Solução atende diversos perfis de projetos, com opções de coberturas para empresas e pessoas físicas – O Seguro Engenharia – Construção e Reforma é o novo produto do portfólio da seguradora Swiss Re Corporate Solutions – Brasil, uma joint venture entre a Swiss Re e o Grupo Bradesco Seguros. A solução é direcionada para projetos de empresas e proprietários de imóveis em fase de construção ou reforma.

O novo seguro oferece cobertura de até R$ 100 milhões para a construção de novos edifícios (casas, lojas comerciais, galpões, edifícios residenciais e comerciais, hotéis, escolas, igrejas etc.) até obras de reformas não estruturais. Além disso, garante proteção contra eventuais roubos ou furtos qualificados que possam ocorrer durante todo o processo da obra.

Para Ney Dias, diretor presidente da Bradesco Auto/RE, o aumento da demanda por espaços multifuncionais e sustentáveis, bem como a ampliação de programas de financiamento de imóveis são os principais fatores que motivaram o desenvolvimento do produto. “De olho nessas tendências promissoras para o crescimento do mercado imobiliário e de construção em 2024, trouxemos para o nosso portfólio o ‘Seguro Engenharia – Construção e Reforma’, que cobre diferentes tipos de projetos, sejam de empresas ou pessoas físicas”, afirma Ney.

Mais flexível e prática, a solução conta com processamento automático de cotações e emissões das apólices após a aprovação das propostas pelo corretor/segurado e o envio digital da documentação necessária. “Buscamos novas perspectivas para gerir riscos de forma inovadora e sustentável, trabalhando em conjunto com nossos clientes e parceiros para desenvolver soluções e experiências holísticas, integradas e fáceis de implementar”, explica Guilherme Perondi, presidente da Swiss Re Corporate Solutions.

O seguro oferece ainda cobertura de danos materiais causados à obra durante a construção, instalação e montagem de equipamentos. Além disso, conta com proteção adicional para danos corporais e materiais causados a terceiros, danos a equipamentos e ferramentas, incluindo roubo, e reembolso de despesas adicionais necessárias para a conclusão da obra em caso de sinistro, como custos de remoção de entulho, aluguel de equipamentos substitutos, entre outros. No caso de pessoa física, o seguro pode ser utilizado para reformas não estruturais em residências quando houver contrato com um empreiteiro.

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions

A Swiss Re Corporate Solutions é uma das seguradoras líderes do país nos seus ramos de atuação. Presente no Brasil desde 2011, é controlada pela Swiss Re Corporate Solutions Ltd., que faz parte do Grupo Swiss Re, com mais de 150 anos de história. Em 2017, firmou uma Joint Venture com a Bradesco Seguros, o que permitiu ampliar sua rede de distribuição. No Brasil, comercializa seguros Agrícolas e Rurais, Garantia, Patrimonial e Empresarial Digital, Responsabilidade Civil, D&O, Cascos Marítimos e Transportes.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até mar/24) em market share de automóveis no mercado e 14,6% (até mar/24) de market share em residencial.

Foto: Ney Dias, diretor presidente da Bradesco Auto/RE