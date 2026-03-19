UCS promove 2º TI de 2026 no dia 31 de março!

A União dos Corretores de Seguros (UCS) dá sequência ao calendário de encontros de 2026 com a realização do 2º Trocando Ideias (TI), que contará com a participação de dois importantes executivos da Mapfre: Karine Brandão, diretora Executiva Comercial do Canal Corretor, e Leonardo Marins, diretor Territorial São Paulo, acompanhados de gerentes e especialistas da companhia.

O encontro terá como foco a apresentação do novo Programa de Relacionamento da seguradora para 2026, iniciativa que marca um novo momento da companhia e reforça a estratégia de proximidade com os corretores de seguros.

Durante o evento, Karine Brandão fará a abertura institucional, trazendo uma visão sobre o posicionamento atual da Mapfre e os movimentos estratégicos da companhia no relacionamento com o canal corretor. Na sequência, Leonardo Marins apresentará os detalhes do road show e do novo modelo de segmentação, pilares do programa que busca ampliar a conexão com os parceiros e gerar mais oportunidades de negócios.

“Nosso road show é sobre proximidade real com o corretor. Estar presente nas regiões, ouvir, entender as necessidades e ajustar nossa atuação para gerar mais oportunidades. É assim que fortalecemos a parceria e crescemos juntos”, destaca Leonardo Marins.

Ao final, os participantes terão a oportunidade de interagir diretamente com os executivos em um momento aberto para perguntas, reforçando a proposta do TI de promover um ambiente de troca, diálogo e construção conjunta.

“Dando continuidade ao nosso calendário de 2026, o TI da UCS segue com o compromisso de trazer temas relevantes e executivos que estão à frente das transformações do mercado. A presença da Mapfre, apresentando um novo programa de relacionamento, reforça a importância do corretor no centro das estratégias das seguradoras”, destaca Augusto Esteves, presidente da UCS.

O evento é aberto a corretores de seguros e profissionais do setor, associados ou não à UCS, fortalecendo o propósito do Trocando Ideias de estimular conexões, compartilhar conhecimento e aproximar os diferentes players do mercado.

Serviço

2º TI 2026 – UCS recebe executivos da Mapfre

Data: 31 de março de 2026 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista, São Paulo – SP

Custo: R$ 84,90 por pessoa (rodízio de pizzas e grelhados; bebidas à parte)

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br