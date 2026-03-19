Alper Seguros promoveu encontro exclusivo para lideranças femininas em Belo Horizonte

Em celebração ao Mês das Mulheres, a diretora de Filiais Benefícios da Alper, Gabriela Machado, atuou como anfitriã de 20 mulheres líderes – Na segunda-feira, dia 16 de março, em alusão às comemorações do Mês das Mulheres, a Alper Seguros promoveu um evento fechado voltado ao público de alta gestão na capital mineira. O encontro reuniu um grupo seleto de 20 mulheres executivas em uma manhã dedicada ao wellness e ao fortalecimento de conexões estratégicas no mercado de Benefícios.

A Alper reforça o posicionamento da companhia em promover eventos com gestoras altamente qualificadas. O evento propôs uma dinâmica de exercícios e atividades em um SPA, oferecendo um formato de networking mais humano e centralizado.A representante da Alper no encontro foi Gabriela Machado, diretora de Benefícios para Filiais na Alper Para a executiva, eventos com esse perfil são fundamentais para estreitar laços com pessoas, potencializando o network e conexões.

“Foi uma oportunidade valiosa de estarmos entre 20 grandes lideranças femininas em um ambiente que foge do tradicional, especialmente neste mês em que celebramos o protagonismo feminino. Promover e participar de uma manhã wellness nos permite dialogar sobre gestão de benefícios e mercado de forma muito mais próxima e autêntica. O foco aqui foi o networking de alto nível e a troca de experiências reais”, pontuou Gabriela Machado.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.