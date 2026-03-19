Seguro de Vida Mulher ganha espaço e amplia oportunidades para corretores

A crescente independência financeira das mulheres e a busca por soluções de proteção específicas têm impulsionado a demanda por produtos voltados ao público feminino no mercado segurador. Nesse contexto, o Seguro de Vida Mulher abre oportunidades de atuação para os corretores.

Segundo Duarte Vieira, o principal diferencial desse tipo de produto está no foco em coberturas relacionadas a doenças graves que afetam diretamente as mulheres. “O seguro foi criado justamente para dar ênfase a situações específicas, como câncer de mama e câncer de ovário, ampliando a proteção além das coberturas tradicionais de morte ou invalidez”, explica.

Na avaliação do Gerente Subscrição Vida da Sancor Seguros, esse direcionamento torna o produto compreendido e apresentável ao público feminino, pois aborda riscos concretos que fazem parte da realidade de muitas mulheres. Isso representa também uma abordagem comercial direta e consultiva.

“Quando o corretor apresenta um seguro direcionado, com coberturas específicas e estruturadas em um pacote já definido, a cliente entende rapidamente o objetivo da proteção. Isso facilita a conversa e torna a oferta mais assertiva”, afirma Vieira.

Entre os benefícios que mais despertam interesse estão justamente as coberturas relacionadas a doenças graves, além de assistências e benefícios adicionais que podem complementar a proteção. Em muitos casos, o produto também inclui mecanismos de incentivo, como sorteios ou capitalização de baixo custo, que ajudam a tornar a contratação ainda mais atrativa.

A mudança do papel da mulher na família é outro fator que contribui para o crescimento desse setor. Atualmente, muitas mulheres são responsáveis pela principal fonte de renda do lar ou gerenciam sozinhas as finanças familiares.

“Existe um número crescente de mães solo ou que lideram financeiramente suas famílias. Isso faz com que a preocupação com segurança financeira e proteção se torne ainda mais presente”, observa o executivo.

Para Vieira, o seguro de vida voltado ao público feminino deve ser apresentado não apenas como uma proteção em caso de morte, mas principalmente como um instrumento de apoio à continuidade da vida e ao tratamento em situações delicadas de saúde.

“O foco está na sobrevivência e na proteção da qualidade de vida. O seguro mulher foi pensado para oferecer suporte justamente no momento em que a segurada mais precisa, especialmente em relação ao tratamento de doenças graves”, destaca.

Como recurso estratégico aos corretores, foca na expansão da carteira de seguros de pessoas. Possui estrutura simples e coberturas diretas. Esse modelo favorece a abordagem de vendas e estreita o vínculo com o público feminino.

“É um produto personalizado e de fácil comercialização. Além disso, traz um apelo importante de cuidado e continuidade da família”, conclui Vieira.