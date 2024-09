UCS apresenta Yelum Seguradora e novo Grupo HDI a seus corretores no 6º Trocando Ideias de 2024

Evento será oportunidade de fortalecer parceria com os corretores de seguros na nova fase da companhia – A União dos Corretores de Seguros (UCS) recebe a equipe comercial do novo Grupo HDI e da Yelum Seguradora na noite de 24 de setembro, em seu 6º Trocando Ideias de 2024.

O diretor Comercial, Paul Canarin, acompanhado de alguns gerentes Comerciais, apresentará aos corretores de seguros temas essenciais para a profissão, como gestão, inovação e vendas. “Nós, do Grupo HDI, estamos muito honrados com o convite da UCS para estarmos juntos no dia 24 de setembro. Vamos apresentar novidades, como a Yelum Seguradora e iniciativas para gerar mais negócios. Contamos com a presença de todos para fortalecer ainda mais essa parceria de sucesso”, convida.

Para o presidente da UCS, Augusto Esteves, é uma valiosa oportunidade de estreitar o relacionamento dos corretores de seguros na nova fase desta importante companhia seguradora. “Nossos eventos têm como grande diferencial a proximidade, informalidade no bate-papo e laços de amizade, propiciando grande impulso aos negócios”, destaca.

O 6º Trocando Ideias UCS acontece na Charles Pizzaria, na zona sul da capital paulista, e é aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores associados ou não, seguradores, imprensa, e demais prestadores de serviços.

6º Trocando Ideias de 2024 – UCS recebe Grupo HDI e Yelum Seguradora

Data: 24/09/24 – terça-feira

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 74,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.

Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br