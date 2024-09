Pós atualiza conhecimentos na gestão de resseguro

“A pós-graduação em Gestão de Resseguro é um programa de ensino premium projetado especialmente para profissionais do mercado, como subscritores de riscos e corretores de seguros, que precisam entender profundamente todas as operações de resseguro no Brasil. As aulas fornecem uma compreensão abrangente da evolução da atividade securitária, tanto no cenário global quanto nacional, com foco nos impactos do resseguro”.

Foi assim que o coordenador acadêmico da Escola de Negócios e Seguros (ENS), Luiz Macoto, definiu o curso de pós-graduação em Gestão de Resseguro, desenvolvido pela ENS para suprir a carência de profissionais qualificados neste segmento.

“A subscrição de riscos, seja por contratos automáticos ou facultativos, exige uma visão holística dos processos de seguros e resseguros. Como o resseguro oferece proteção às operações das seguradoras é essencial que o profissional dessa área compreenda o mercado como um todo, além de possuir o conhecimento específico necessário para atuar nesse setor”, explica Macoto.

Próxima turma

Com carga de 124 horas e duração de nove meses, a pós segue com inscrições abertas até 21 de outubro, e o início da próxima turma está marcado para o dia seguinte, 22. As aulas serão ministradas na modalidade on-line ao vivo, às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h. Os interessados podem aproveitar opções vantajosas de parcelamento, dividindo o investimento em 12 parcelas de R$ 300,30 no cartão de crédito, ou em até oito vezes no boleto bancário (parcelas de R$ 466,29).

Para informações sobre bolsas de estudos para conveniados os interessados devem entrar em contato pelo e-mail inscricao@ens.edu.br ou ligar para 0800 025 3322.

Acesse os canais da ENS para efetuar inscrição na pós-graduação em Gestão de Resseguro. Aproveite para liderar com confiança o mercado de resseguros nacional e global!

Foto: Luiz Macoto, coordenador acadêmico da Escola de Negócios e Seguros (ENS)