MAPFRE anuncia Inês Martinelli como nova gerente da territorial São Paulo

Executiva fica responsável pela operação da zona sul e terá como missão aprimorar o relacionamento com corretores e conquistar novos mercados na capital paulista – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, anuncia a nomeação de Inês Martinelli como nova gerente territorial da empresa para a zona sul de São Paulo. A executiva chega à posição com o objetivo de fortalecer ainda mais a atuação da MAPFRE localmente e implementar estratégias para conquistar novos mercados, zelar pela rentabilidade das contas e aprimorar o relacionamento com os corretores de seguros.

Com mais de 15 anos de atuação em posições de liderança e uma visão focada no cliente, Inês construiu sua carreira em algumas das maiores empresas do setor, sempre com ênfase em expansão territorial, desenvolvimento de equipes e aperfeiçoamento de processos de atendimento. Sua expertise em estratégias de vendas será um diferencial importante para os planos de crescimento da MAPFRE na capital paulista. A nova executiva é especialista em desenvolvimento gerencial pela IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio e em gestão de vendas pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM).

“Assumir a gerência territorial é um desafio que recebo com grande responsabilidade. A região tem um enorme potencial de desenvolvimento, e nosso objetivo é consolidar a MAPFRE como a primeira escolha dos corretores, oferecendo serviços diferenciados e de alta qualidade, proporcionando a eles a possibilidade de diversificar seu portfólio ou de se especializarem em segmentos lucrativos”, comenta Inês Martinelli.

Inês se reportará diretamente ao diretor territorial, Jonson Sousa, e terá como missão expandir a base de corretores da MAPFRE na zona sul de SP , uma das áreas mais competitivas em negócios e a de maior concentração populacional da cidade, com mais de 2,7 milhões de habitantes. Entre seus principais desafios, estão a otimização da capilaridade da operação, o fortalecimento da presença digital e o desenvolvimento de novos produtos e serviços para o perfil dos corretores, empresários e clientes da região.

“Inês chega para trazer novas experiências e conhecimento de corretores. Sua habilidade em construir relacionamentos de longo prazo e sua expertise em negociações são diferenciais que se destacam num mercado de seguros cada vez mais dinâmico. Estamos certos de que sua experiência e visão estratégica trarão uma perspectiva renovada aos nossos objetivos de expansão e crescimento em São Paulo, criando relações de confiança com corretores e equipe”, afirma Jonson Sousa, diretor territorial da MAPFRE.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

