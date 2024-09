Saiba como a Youse se prepara em tecnologia e infraestrutura para momentos de alta demanda de acessos aos canais digitais

Plataforma digital investe em monitoramento, automação, agilidade e melhorias contínuas para atender grandes volumes em períodos estratégicos

A Youse, plataforma digital de seguros e primeira insurtech do Brasil, está se preparando para enfrentar a alta demanda durante períodos de grande movimento, como o fim e o início do ano. A empresa aposta no lançamento de campanhas publicitárias sazonais, que ajudam a “sentir o terreno”, avaliar o desempenho dos serviços e identificar possíveis melhorias. Reconhecendo a importância destes períodos, a equipe de tecnologia implementou uma série de medidas inovadoras para garantir que seus sistemas possam lidar com o aumento de tráfego e oferecer um serviço ágil e eficiente aos clientes.

Para se antecipar aos picos de demanda, a Youse iniciou um projeto de escalabilidade, que envolveu a revisão e o aprimoramento da sua infraestrutura tecnológica. A equipe de tecnologia da Youse trabalhou intensamente na realização de diagnósticos de maturidade, testes periódicos para medir a capacidade de atender a alta demanda sem perder a qualidade do serviço, além da implementação de melhorias para aumentar a capacidade de suporte durante campanhas publicitárias e novas parcerias, como a colaboração recente com a Ituran.

Uma das práticas adotadas pela empresa é a são as chaves de “liga e desliga”, conhecida como Feature Toggle. Essa técnica permite ativar ou desativar funcionalidades específicas do sistema conforme necessário. Ao desativar temporariamente funcionalidades que consomem muitos recursos, a Youse consegue evitar lentidão e garantir que o sistema opere de forma estável mesmo durante picos de acesso.

Para assegurar que tudo esteja pronto para a demanda, a Youse realiza avaliações rigorosas. Como o teste de carga, que avalia o desempenho do sistema sob diferentes níveis de acesso e transações, e o teste de caos, que verifica a resiliência do sistema diante de falhas inesperadas.

Esses testes são fundamentais para planejar a capacidade da infraestrutura e ajustar o que for necessário para um funcionamento eficiente durante as campanhas. Além disso, a gestão dos custos da infraestrutura são gerenciadas minuciosamente, utilizando conceitos de FinOps (abreviação de Financial Operations), uma prática emergente que une equipes de finanças, operações e tecnologia para otimizar a gestão financeira em ambientes de nuvem alinhando performance técnica e custos. A Youse monitora de perto o desempenho de seus sistemas durante as épocas de alta demanda. Estudos mostram uma evolução das requisições por segundo em diferentes funcionalidades, por exemplo, durante a campanha “Seguro pro seu carro e pra você” a insurtech teve 86 vezes mais acessos no site e 188 vezes mais procura pelo aplicativo do que em dias comuns. Momentos como este demonstram a capacidade da infraestrutura em lidar com grandes volumes de requisições e alertam sobre qualquer tipo de ajuste necessário.

“Com essas estratégias, garantimos que estamos preparados para oferecer uma experiência ágil e fluída aos clientes, mesmo nos períodos de maior movimento”, explica Taiolor Morais, Diretor de Operações e Tecnologia da Youse. “A empresa está comprometida em manter altos padrões de desempenho e satisfação do cliente, aproveitando tecnologia avançada e estratégias proativas para lidar com a demanda crescente”, completa.

Sobre a Youse

Criada em 2016, a Youse é pioneira entre as insurtechs no Brasil, liderando o mercado de seguro digital no país. Com uma abordagem centrada em tecnologia e práticas inovadoras, a Youse já conta com mais de 1 milhão de contratos emitidos para seguros de carro, casa e vida, permitindo personalização completa das coberturas e assistências. Os clientes podem contratar, alterar e adicionar serviços diretamente pelo app ou site, com um time de atendimento ao cliente que abrange todo o Brasil.

Ainda pensando na maior comodidade dos clientes, o pagamento também é flexível, podendo ser feito como uma assinatura mensal via cartão de crédito ou à vista com Pix, ideal para quem opta por contratos anuais. Graças à preocupação constante com a melhor experiência para o usuário e a facilidade na customização, a Youse mantém uma alta taxa de fidelização, com 8 a cada 10 clientes renovando seus seguros.

A Youse também oferece programas de recompensas, como o Youse Friends, e iniciativas de incentivo, como “Convide Amigos e Ganhe”, além do Clube de Benefícios. No segmento B2B2C, a Youse tem expandido sua atuação por meio do Youse Negócios, estabelecendo parcerias com corretoras e empresas que buscam uma experiência ágil, personalizada e ampliação de receita, oferecendo seguros com emissão instantânea de contratos.

