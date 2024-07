UCS apresenta novidades dos produtos de automóvel da Bradesco Seguros

A companhia tem apostado em atendimento especializado, por meio de gerentes especialistas, que promovem integração entre corretor, área comercial e técnica – Em seu 4º Trocando Ideias de 2024, realizado na última terça-feira, 25 de junho, a União dos Corretores de Seguros (UCS) apresentou novidades da Bradesco Seguros no automóvel, com a participação da divisão Bradesco Auto RE.

O presidente da UCS, Augusto Esteves, destacou a satisfação de estar com os executivos da “BARE”, para que os corretores possam conhecer melhor as oportunidades para seus negócios e oferecer aos segurados mais opções de seguros e coberturas.

Intensificando o relacionamento com os corretores de seguros, a seguradora esteve representada pelo superintendente Executivo da Bradesco Auto RE, Luiz Carlos Ferreira Gomes, acompanhado da equipe comercial de São Paulo. Participaram: Amanda Buchler de Mello – Sucursal Osasco; Fernanda Ceppe Luna – Sucursal Santana; Flaviano de Almeida Aires – Sucursal ABC; Rodrigo Francisco Vaz de Vasconcelos – Sucursal SP Centro; Tatiana Burian de Carvalho Miranda – Sucursal Tatuapé; e Wagner Henrique Putini – Sucursal Santo Amaro.

“A Bradesco Auto Re tem ao todo cerca de 1 mil pessoas, que estão trabalhando à disposição do corretor de seguros”, disse Luiz Carlos. “Qualquer corretor de seguros, independentemente do porte e da região, terá acesso na Bradesco Auto RE”, garantiu.

De acordo com Luiz Carlos, desde o início do ano a companhia aposta em atendimento especializado, por meio de gerentes especialistas, que promovem integração entre corretor, área comercial e técnica. “Apostamos em transparência, com um diálogo próximo e claro, tendo como resultado a venda voltada para negócio com sustentabilidade, e melhoria contínua, com processos e ferramentas em constante evolução. Temos o grande desafio de agregar valor ao dia a dia do corretor de seguros”, defendeu.

O executivo garantiu a parceria com os corretores, que se mostraram, especialmente em momentos de diversidades, como a pandemia e catástrofes naturais, que são “protagonistas do setor”. “O corretor é especialista com conhecimento do mercado, com capacidade de analisar o risco, versatilidade para promover a venda do seguro. Também atua como conselheiro do segurado, facilitador do negócio, capaz de minimizar o risco e garantir a existência de um sonho”, pontuou Luiz Carlos Ferreira Gomes. “O trabalho de integração tem sido feito muito de fora para dentro, ou seja, ouvindo os corretores para tomar as melhores decisões, que vão impactar para os profissionais e os segurados”.

Focando no automóvel, ele apresentou os produtos de seguro individual.

Auto Assistência Total – Produto com preço pré-formatado em R$ 860; primeira cobertura para veículos com preço mais em conta.

Auto Light Referenciada – Atendimento exclusivo na rede referenciada e peças compatíveis; parcelamento em 11x sem juros; em média 25% mais barato que o seguro tradicional.

Auto Lar – Produto completo para o veículo e a casa, com venda conjugada; sorteio de R$ 50 mil no título de capitalização.

Auto Mulher – Produto completo e flexível; compreensivo, incêndio e roubo, e exclusiva RCF (responsabilidade civil facultativa).

Auto Tradicional – Produto completo e flexível; compreensivo, incêndio e roubo, e exclusiva RCF; acionamento ilimitado de reboque em caso de pane.

Auto Correntista (descontos em função de ser cliente do banco Bradesco) – Classic: 3% de desconto e sorteio de capitalização; Exclusive: 7% de desconto e 0KM por seis meses; Prime: 10% de desconto e adicional de 50%.

Caminhão – Produto completo para veículos de carga; cobertura de DMH (despesas médicas e hospitalares), assistência funeral, vidros completos, e outros.

No segmento de frotas, a Bradesco tem 30% do mercado hoje. “Oferecemos um produto totalmente ajustado e personalizado pelo corretor de seguros. Pela nossa participação no mercado conseguimos ser muito competitivos em relação a precificação”.

E trouxe as novidades no automóvel individual em 2024: Cobertura de 0KM – Valor de 0km disponível em todos os produtos; Franquias – Franquia Super Reduzida (25% da obrigatória); Carta verde – Carta verde e histórico de uso de assistência no app; Pagamento – Alteração nos dados do cartão de crédito; Nova cobertura de vidros – Teto solar, teto panorâmico e vidros com logomarca; Aceitação de Motos – Flexibilização para aceitação de motos a partir de 300 cilindradas; Assistência opcional – Assistência dia e noite opcional para veículos de carga.

Em breve serão disponibilizados: Basculamento – Opção de basculamento na cobertura básica sem custo; Cobertura completa – Cobertura para rodas, pneus e suspensão; Uso de pontos – Pagamento do seguro utilizando pontos Livelo.

O executivo defendeu que a capacitação contínua é fundamental para que o corretor ofereça as soluções em seguros de forma a atender plenamente a necessidade de proteção de cada cliente. “A Bradesco Seguros oferece, gratuitamente, a Universeg, uma plataforma moderna, interativa e amplamente preparada para capacitar nossos parceiros e seus times, com mais de 400 cursos online”, concluiu. O evento também marcou a chegada de um novo associado à UCS: Felipe Sousa, presidente da divisão brasileira da MDRT, a Million Dollar Round Table (Mesa Redonda do Milhão de Dólares), que reúne especialistas em seguro de vida de mais de 200 países.