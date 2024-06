IRB(Re) publica seu primeiro Relatório de Sustentabilidade

Companhia destaca que atuação do setor de seguros e resseguros está diretamente relacionada ao conceito de sustentabilidade e lista avanços não financeiros – O IRB(Re) publicou hoje (28/06) seu primeiro Relatório Anual de Sustentabilidade, referente a 2023. O documento, alinhado às orientações da Global Reporting Initiative (GRI), aborda aspectos ambientais, sociais e de governança. “Em 2024, celebramos 85 anos e a apresentação desse relatório é um marco. Nossas atividades são diretamente conectadas ao conceito de sustentabilidade, pois representam um instrumento de gestão de riscos para o tratamento adequado e a minimização dos impactos que possam afetar o desempenho das empresas e a vida das pessoas”, afirma Marcos Falcão, CEO do IRB(Re).

De acordo com o relatório, o estudo de materialidade concluído no ano passado pelo ressegurador tem como objetivo identificar potenciais riscos de sustentabilidade na atividade principal e na gestão da companhia. “Os riscos de sustentabilidade englobam, entre outros, riscos climáticos, ambientais e sociais, e a gestão desses riscos é crucial para as nossas operações e para as linhas de negócio nas quais atuamos. De todos os riscos apontados pelo estudo, o risco de alterações climáticas é o que merece mais atenção. Por isso, temos iniciativa voltada diretamente para pesquisas envolvendo o tema alterações climáticas. Também abordamos esses riscos em estudos, análises e monitoramentos”, comenta Thaís Peters, diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade do IRB(Re).

Além de considerar os resultados econômico-financeiros apurados pelo IRB(Re) em 2023, quando a companhia retomou a lucratividade, o Relatório de Sustentabilidade destaca resultados não financeiros como a implementação do Programa de Integridade, o fortalecimento da estrutura de governança corporativa, a redução em 70% do consumo de energia, a diminuição de 20% no gasto de água e a participação no índice de diversidade da B3, entre outros avanços.

“Estamos cientes do nosso papel, como ressegurador, em identificar, avaliar, monitorar, mitigar e controlar adequadamente os riscos relacionados aos temas de sustentabilidade e em induzir a integração dessas questões como práticas de gestão da cadeia de seguros e resseguros. Entre as iniciativas implantadas em 2023, destaco o nosso Programa de Integridade que também tem um olhar focado para a sustentabilidade dos nossos negócios. Esse programa é direcionado a todos os nossos colaboradores, bem como aos parceiros de negócio, fornecedores e terceiros”, acrescenta Thaís.

O Relatório de Sustentabilidade 2023 do IRB(Re) está disponível para consulta ns site do ressegurador (www.irbre.com).