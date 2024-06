Seminário Seg News sobre Riscos Climáticos será no dia 11 de Julho!

O evento será realizado no formato on line e contará com a participação de especialistas em Meio Ambiente, Seguros, Gerenciamento de Riscos e Sinistros.

Confira o programa e reserve sua inscrição.

I SEMINÁRIO EAD SEG NEWS DE PREVENÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS

Data: 11 de Julho de 2024 – Das 14h30 ás 17h30

Plataforma Google Meet – Ao Vivo

Realização:

Centro de Capacitação Profissional Seg News

Público Alvo:

Profissionais de Seguradoras, Resseguradoras e Corretoras de Seguros; Advogados do Setor; Gerentes de Riscos e Seguros de Empresas,

Reguladores de Sinistros e demais interessados no tema…

Programa:

I Painel (14h40 ás 15h20) : As Catástrofes Climáticas e seus impactos: como enfrentar a nova realidade…

Palestrante: Gesner Oliveira – Pesquisador do Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros da Fundação Getulio Vargas (FGV IISR)

II Painel: (15h20 ás 16h10): Análise do Sincor-RS: Impactos e Lições da Catástrofe no Rio Grande do Sul X Seguro

Palestrante: André Thozeski – Presidente do Sincor-RS (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul)

III Painel (16h10 ás 17h30): Gerenciamento de Riscos e Sinistros X Catástrofes Climáticas

Palestrantes:

Milton Caruso Júnior – Sócio Diretor da HUB7 Hambiental (Engenheiro Ambiental e Sanitarista)

Eliane Poveda – Consultora em Mineração, Meio Ambiente e Sustentabilidade na EP Consultoria

Inscrições:

Investimento: 50,00

Com Emissão de Certificado

Forma de Pagamento:

