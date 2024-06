COMUNICADO CCPSEGNEWS: Cláudio Saba falece em São Paulo

Com profundo pesar, informamos ao mercado de seguros que o nosso querido amigo e parceiro Claudio Saba faleceu ontem (27 de Junho) e seu enterro ocorreu hoje ás 14h00. Profissional com mais de 45 anos de atuação no setor, Claudio Saba foi um dos mestres em Seguros Patrimoniais com passagens pela Itaú Seguros, Aliança da Bahia e Marítima Seguros, onde se aposentou e passou a passou a prestar serviços de consultoria na BASA, sua empresa. Também foi professor aqui no Centro de Capacitação Profissional Seg News. Muita LUZ!