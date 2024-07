AXA no Brasil avança nas entregas digitais e lança plataforma do Seguro D&O

Seguradora reforça seu comprometimento com a digitalização do portfólio, apresentando o 4º lançamento do ano – A AXA no Brasil anuncia a plataforma digital para o Seguro de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores (D&O). A partir de agora, o corretor parceiro pode fazer cotações e emitir apólices com maior agilidade e simplicidade.

A iniciativa reafirma o compromisso da AXA em usar tecnologias e ferramentas disponíveis para continuar oferecendo aos corretores um serviço de qualidade. O lançamento é parte da estratégia de 2024 para se tornar cada vez mais digital onde há espaço, permitindo que a companhia ganhe capilaridade e aumente o seu círculo de relacionamento com corretores dos mais diversos portes. Isso permite que esses profissionais fortaleçam sua atuação mais consultiva junto aos clientes, em conjunto com a seguradora.

Carla Almeida, Diretora de P&C da AXA no Brasil, endossa a proposta da AXA em ofertar soluções cada vez mais acessíveis e eficientes:

“Acreditamos que combinar tecnologia e humanização nos impulsiona, permitindo não só oferecer melhores condições para nossos corretores parceiros, como ampliar nosso alcance, aumentando nossa penetração em novos mercados”.

Em 2024, além do D&O, a seguradora disponibilizou em sua plataforma digital os seguros de Capital Global, Responsabilidade Civil Geral e Responsabilidade Civil Profissional (E&O). Até o final do ano, a empresa deve anunciar a digitalização de outros serviços e soluções para seus clientes e corretores.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

