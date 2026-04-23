Troféu Pinhão de Ouro 2026 já tem data para acontecer

O Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil) confirmou a data da edição 2026 do tradicional Troféu Pinhão de Ouro. A premiação será realizada no dia 14 de outubro de 2026, em Curitiba (PR).

Reconhecido como uma das mais prestigiadas iniciativas do setor de seguros e benefícios, o evento celebrará os profissionais e as empresas que se destacarem ao longo do ano. A cerimônia acontecerá no tradicional Castelo do Batel e, ao longo dos anos, tem se consolidado como um importante ponto de encontro para networking e fortalecimento de parcerias.