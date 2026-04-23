MAG lança nova Timeline de Acompanhamento de Benefícios e Área do Beneficiário

Novas funcionalidades ampliam a transparência e integra clientes, especialistas e beneficiários em tempo real – A MAG anuncia a evolução da sua jornada de solicitação e acompanhamento de benefícios, com o lançamento da Timeline de Acompanhamento de Benefícios e da Área do Beneficiário. As novidades integram especialistas (corretores, parceiros, estipulantes, lideranças comerciais), clientes e beneficiários em uma experiência digital mais simples, clara e transparente, reforçando o compromisso da companhia com inovação, cuidado e eficiência.

A nova Timeline de Acompanhamento de Benefícios permite o acompanhamento completo do processo de solicitação, do início ao fim, reunindo histórico, status atualizado, comentários da operação, análises técnicas, resolução de pendências e envio de documentos em um único ambiente. Todo o fluxo passa a contar com avisos automáticos em tempo real, garantindo agilidade na informação e mais segurança para o relacionamento entre especialistas, clientes e beneficiários.

Para Marco Giorgetti, diretor de operações da MAG Seguros, a iniciativa representa um avanço na experiência oferecida pela companhia, “A Timeline de Acompanhamento de Benefícios é uma funcionalidade que amplia a transparência e traz mais autonomia para todos os envolvidos. Ao incluir o beneficiário nessa jornada, conseguimos oferecer uma experiência mais simples, previsível e centrada nas pessoas, fortalecendo nosso compromisso com a inovação e a eficiência operacional”.

Já a Área do Beneficiário é um ambiente logado para acompanhamento dos benefícios, permitindo que beneficiários que não são clientes da MAG consultem informações relacionadas ao processo. Pelo ambiente digital, é possível acompanhar cada etapa do processo, acessar informações centralizadas, atualizar documentos e receber notificações sobre qualquer movimentação, trazendo mais autonomia, clareza e confiança ao longo da jornada.

As soluções fazem parte da evolução da Plataforma Integrada da MAG, que unifica processos antes distribuídos em diferentes sistemas, conectando a área comercial, operacional, corretores, parceiros, estipulantes e clientes. O resultado é menos retrabalho, maior previsibilidade e uma visão única das solicitações de benefícios.

Com as novas funcionalidades, a MAG reforça seu posicionamento de longo prazo ao colocar a transparência como geradora de segurança e o controle como forma de cuidado, traduzindo em tecnologia seu propósito de proteger pessoas hoje e no futuro. Desde o lançamento, a Timeline de Acompanhamento de Benefícios já registra adesão relevante entre os públicos. Entre janeiro e abril, foram contabilizados mais de 5,2 mil acessos pela Área do Cliente, 2,5 mil acessos pela Plataforma dos Produtores e 117 acessos pela Área do Beneficiário.

“O futuro da proteção começa com quem sempre esteve aqui” é o conceito que guia essa evolução, reafirmando o papel da MAG como uma companhia que combina tradição, inovação e foco na experiência das pessoas em todos os momentos da relação com a proteção financeira.

Sobre o Grupo MAG

O Grupo MAG é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.