Grupo Fetra avança na digitalização e expande plataforma de seguros

Desenvolvida pela Stere, plataforma reduz para minutos o tempo de cotações de seguros – O Grupo Fetra, referência nacional em assessoria de seguros de transporte de cargas, reforça sua estratégia de inovação e digitalização com a evolução de sua plataforma de seguros, agora plenamente operacional em ambiente de produção. A solução foi desenvolvida em parceria com a Stere, player global em ecossistemas digitais para o setor.

A plataforma reduz para minutos o tempo necessário para realizar cotações de seguros de forma 100% digital. Por meio de uma arquitetura escalavel e desenvolvida atraves de APIs além de um Questionário de Análise de Risco (QAR) digital, ambos desenvolvidos pela Stere, mais de 3.000 corretores sob gestão comercial do Grupo Fetra passam a contar com maior agilidade e padronização no processo de cotação. Integrada a dispositivos como smartphones e notebooks, a soluçao utiliza uma arquiteura de APIs para acessar informações, realizar análises de risco e identificar a melhor cotação para o cliente entre as seguradoras parceiras. Atualmente, a solução já conta com duas seguradoras integradas: Sompo e AKAD.

Integrada a dispositivos como smartphones e notebooks, a solução utiliza uma arquitetura de APIs para acessar informações e automatizar o processo de cotação, garantindo agilidade e consistência no fluxo. O uso de inteligência artificial está aplicado no desenvolvimento e na orquestração das integrações, contribuindo para maior eficiência na comunicação entre sistemas. A análise de risco e definição das condições de cotação seguem integralmente as regras e critérios estabelecidos pelas seguradoras. Atualmente, a solução já conta com duas seguradoras integradas: Sompo e AKAD.

Segundo Leonardo Rodrigues, Head da Stere no Brasil, a plataforma conecta as necessidades do cliente, o perfil de risco e as ofertas das seguradoras. “Trata-se do conceito de risk appetite matching, que equilibra a busca por oportunidades com benefícios para todos”, explica Rodrigues.

Para Rogério Bruch, sócio-diretor do Grupo Fetra, a iniciativa fortalece o compromisso da empresa com a transformação digital do setor. “Estamos consolidando nossa atuação como um hub tecnológico que conecta seguradoras, distribuidores e clientes em um ambiente integrado”, diz ele.

O movimento do Grupo Fetra marca mais um passo em sua estratégia de transformação digital, com foco em escala e integração. A plataforma segue em evolução contínua, com a expectativa de ampliação de funcionalidades, novos players e inclusão de novos produtos ao longo do tempo.

Foto: Rogério Bruch, sócio-diretor do Grupo Fetra Rogério Bruch, sócio-diretor do Grupo Fetra, e Leonardo Rodrigues, Head da Stere no Brasil Leonardo Rodrigues, Head da Stere no Brasil