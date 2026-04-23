ABRH Brasil promove congresso nacional gratuito sobre diversidade, equidade e inclusão

A ABRH Brasil realiza, no dia 28 de maio, o Congresso Nacional de Diversidade, Equidade e Inclusão (CNDEI), um evento gratuito e online que reunirá lideranças empresariais, especialistas e representantes de organizações de todo o país para discutir o papel estratégicoda diversidade, equidade e inclusão no futuro do trabalho e dos negócios.

Com uma programação que se estende ao longo da tarde, o congresso propõe um debate amplo sobre cultura organizacional, liderança, governança, regionalidades e os desafios contemporâneos para a consolidação de práticas efetivas de DE&I. O encontro contará aindacomdados e análises de mercado apresentados pelo GPTW, além de painéis com lideranças empresariais e representantes de movimentos de diversidade.

Voltado a executivos, gestores de pessoas, formadores de opinião e jornalistas, o CNDEI reforça a mensagem de que DE&I vai além do discurso e deve ser tratada como parte central da estratégia corporativa e da tomada de decisão.

Data: 28 de maio

Formato: Online e gratuito

Inscrições:https://abrhbrasil.org.br/cndei-abrh/?utm_source=banner_site_cndei&utm_medium=banner_site_cndei&utm_id=banner_site_cndei#sobre

Contato para a imprensa: contato@abrhbrasil.org.br

Sobre a ABRH Brasil

A ABRH Brasil (Associação Brasileira de Recursos Humanos), presidida por Leyla Nascimento, está presente em 22 estados e no Distrito Federal. As seccionais são desvinculadas juridicamente e independentes, integradas na missão de promover o desenvolvimento dosprofissionaisde RH e gestores de pessoas por meio de eventos, pesquisas e troca de experiências, além de colaborar com os poderes públicos e demais entidades nos assuntos referentes à sua área de atuação. Filiada à WFPMA (World Federation of People ManagementAssociations)e à FIDAGH (Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana), a ABRH Brasil é cofundadora e integra a CRHLP (Confederação dos Profissionais de Recursos Humanos dos Países de Língua Portuguesa), fundada em 2010.