Trânsito seguro: Fundación MAPFRE e SENATRAN se unem em prol da educação viária no país

Dando continuidade ao objetivo de promover um trânsito mais saudável, seguro e consciente, a Fundación MAPFRE anuncia um acordo de cooperação com a SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito), órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A colaboração entre a instituição e a Secretaria representa mais um marco fundamental na busca pelo fortalecimento da educação viária no Brasil, conscientizando a sociedade da importância de um trânsito mais seguro e reduzindo os sinistros.

Nesta parceria, a Fundación MAPFRE e a SENATRAN estabelecem uma aliança estratégica, no âmbito do setor de trânsito, para desenvolver e impulsionar ações educativas que visam reduzir mortes e sinistros de trânsito no Brasil, tendo como parâmetro o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

“Na Fundación MAPFRE, uma das áreas foco é ‘Prevenção e Segurança Viária’ , onde atuamos na promoção de uma mobilidade mais segura e saudável, conscientizando todos os agentes sociais envolvidos. Assim, ter a SENATRAN, um órgão público de tanta relevância, como parceiro, valida e expande ainda mais nosso potencial de atuação. Temos certeza de que, juntos, iremos seguir desenvolvendo um trabalho coeso e impactante na segurança viária brasileira”, comenta Felipe Nascimento, CEO da MAPFRE Brasil e representante da Fundación MAPFRE no país.

“Entendemos a educação viária como uma responsabilidade social prioritária e trabalhamos constantemente para elevar o nível das discussões e proposições acerca do tema. Por isso, é com muita felicidade que recebemos parceiros como a Fundación MAPFRE ao longo desta jornada, com o objetivo de impulsionar ainda mais o trabalho da SENATRAN em prol de um trânsito mais seguro nas vias brasileiras”, complementa Adrualdo Catão, secretário nacional de Trânsito.

Como principal entidade da SNT, a SENATRAN tem o objetivo de fiscalizar e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), além de coordenar os órgãos na execução da Política Nacional de Trânsito. Já a Fundación MAPFRE atua globalmente há mais de 40 anos, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de programas e atividades multinacionais. Juntas neste acordo de cooperação, as instituições irão potencializar ainda mais seus esforços acerca da educação viária no Brasil.

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que promove e apoia iniciativas em cinco áreas: Prevenção e Segurança Viária; Promoção da Saúde; Seguro e Previdência Social; Ação Social; e Cultura. Com sede na Espanha e presença em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE, beneficia milhões de pessoas com os diversos programas desenvolvidos em todo o país nesse período. Desde então, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o progresso social, garantindo a formação do cidadão e a conscientização da sociedade.

Foto: Felipe Nascimento, CEO da MAPFRE