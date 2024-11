Clube Santuu fecha parceria de seguro para bicicletas Felt, marca de velocidade e alto desempenho

Empresas oferecerão vantagens para quem optar pelo seguro exclusivo Felt – Pioneiro no ramo de seguros voltados exclusivamente para bicicletas, o Clube Santuu acaba de fechar uma parceria com a Felt, marca californiana reconhecida mundialmente por seus modelos voltados para velocidade e alto desempenho. O programa oferecerá vantagens exclusivas para os ciclistas com equipamentos Felt. Além do pacote básico, que inclui proteção contra roubos, furtos, danos acidentais, sinistros ocorridos durante competições, transporte ou fora do país, haverá ainda coberturas adicionais para acessórios, danos estéticos, corporais e materiais.

Segundo o CEO do Clube Santuu, Rodrigo Del Claro, a colaboração seguirá os moldes de outras já existentes com marcas como Trek e Decathlon. No caso da Felt, o trabalho é feito diretamente com a empresa Ferraro Bike Prime, responsável pela importação dos produtos no Brasil, Uruguai e Paraguai.

“Com isso, conseguimos ter mais agilidade na reposição de peças. Esse também é um diferencial que o Seguro Felt oferece: em caso de sinistro, o segurado recebe uma bike ou peças novas. Em outras seguradoras, o modelo é por ressarcimento, em que se repassa o valor de avaliação da bicicleta. Porém, é necessário levar em conta que existe uma depreciação do produto, o que dificulta conseguir um modelo idêntico novo. Essa situação é ainda mais difícil para quem investe em bikes de alto valor agregado, como é o caso da Felt. Por isso, esse seguro exclusivo se mostra tão atrativo”, diz Del Claro.

O empresário acrescenta que a contratação pode ser feita tanto para bicicletas novas quanto usadas. Há duas formas de adquirir: direto na loja, no momento da compra, ou pela plataforma do Clube Santuu.

Para a CMO da Ferraro Bike Prime, Bruna Ferraro, a criação do Seguros Felt chega para oferecer ainda mais comodidade aos clientes da marca, naturalmente exigentes. Segundo a executiva, por se tratar de uma empresa reconhecida pela inovação, excelência e performance, oferecer uma modalidade exclusiva de proteção garante o “cuidado a mais” que o consumidor espera.

“Essa cooperação entre o Clube Santuu e a Felt oferece uma cobertura diferenciada, proporcionando tranquilidade para quem investe em qualidade. E, para nós, é mais um passo no compromisso de entregar não só as melhores bicicletas, mas também serviços que fazem a diferença no dia a dia de cada ciclista”, diz Bruna.

Sobre o Clube Santuu

O Clube Santuu é um clube de serviços para ciclistas. Uma plataforma que oferece o que tem de melhor para bike: seguro, consórcio, financiamento, bike travel, SOS Bike, pontos de apoio, eventos, concierge do pedal, rede de descontos e muito mais. Criado por ciclistas amantes do pedal, o Clube Santuu foi concebido como um ecossistema da bike, para fazer conexões, estabelecer parcerias e desenvolver serviços inovadores. De ciclista para ciclista.

