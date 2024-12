Transformação digital e jornada do cliente são temas do Sincor Digital 2024

No dia 12 de dezembro, às 10h, o Sincor-SP realizará mais uma edição do Sincor Digital, com o tema “Fronteiras Digitais – A Inovação na Experiência do Cliente”. O evento vai abordar a transformação digital, explorando ferramentas que aprimoram a jornada do cliente e as inovações já implementadas no mercado de seguros e na saúde suplementar. Além disso, serão discutidos os desafios relacionados às percepções e resistências geracionais no uso de novas tecnologias.

Os temas serão discutidos pela diretora de Atendimento ao Cliente, Marketing e Comunicação, Inovação e Sustentabilidade da Zurich Seguros, Lucía Sarraceno; pelo diretor de TI, Nuvem e Segurança da Informação da OdontoCompany, Alexandre Falsarella Ricoy; e pelo CEO da TEx, Emir Zanatto. A mediação ficará a cargo do presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

“O Sincor Digital é uma excelente oportunidade para os corretores de seguros se conectarem com as novas tecnologias e entenderem como elas podem melhorar a experiência do cliente. Não deixem de participar”, comenta Boris Ber.

A transmissão acontece ao vivo pelo canal da TV Sincor-SP, no Youtube. Fonte: Sincor-SP