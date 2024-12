Bradesco Saúde é eleita a melhor seguradora de saúde pelos corretores do Distrito Federal

Empresa conquistou o Troféu Alvorada 2024, promovido pelo Sincor-DF – A Bradesco Saúde foi escolhida pelos corretores do Distrito Federal como a melhor seguradora de saúde do ano, na eleição que apontou os vencedores do Troféu Alvorada 2024, promovido pelo Sincor-DF. A cerimônia de reconhecimento aos destaques da 21ª edição do prêmio aconteceu na noite de 29 de novembro, na capital federal.

Pablo Rodrigues Guimarães, da Superintendência Executiva Comercial CO/NO/NE da Bradesco Saúde, representou a empresa no Troféu Alvorada 2024

O Troféu Alvorada tem como objetivo reconhecer, por meio de votação criteriosa entre os corretores associados ao Sincor-DF, os melhores profissionais e empresas corretoras de seguros, além de destacar as seguradoras e assessorias que se sobressaíram no mercado local ao longo de 2024. A votação foi realizada por meio de questionários eletrônicos enviados aos corretores de seguros, que votaram de acordo com o ramo de atuação de cada seguradora.

“É uma satisfação para a Bradesco Saúde ser referência de liderança para os corretores do Distrito Federal. Nossa parceria é fundamental para a missão de levar a proteção do seguro-saúde à população desse mercado tão importante”, afirma Pablo Rodrigues Guimarães, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Saúde para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.