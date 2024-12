Sabemi promove Conexão Seguros em Gramado (RS)

Evento foi realizado entre os dias 28 e 30 de novembro com a presença de corretores e parceiros da empresa em todo o Brasil – Corretores e parceiros da Sabemi em todo o Brasil estiveram reunidos no Rio Grande do Sul, de 28 a 30 de novembro, para mais uma edição do encontro de seguros promovido pela companhia. Realizado no Wish Serrano Resort, em Gramado (RS), o evento teve como objetivo estreitar os laços entre a seguradora e os profissionais do setor, além de abordar temas essenciais para o mercado segurador, apresentar as novidades e facilidades da Sabemi como o novo posicionamento e a plataforma SimpleSeg e, é claro, promover o networking.

A programação teve início no dia 28 de novembro, ainda em Porto Alegre, com um coquetel de boas-vindas no DoubleTree by Hilton com a presença do diretor-presidente da Sabemi, Antonio Tulio Lima Severo. “Este é um momento para nos conectarmos, compartilhar experiências e fortalecer o nosso compromisso com o setor de seguros”, ressaltou.

No dia 29, o grupo seguiu para a Serra Gaúcha, onde a programação teve continuidade no Centro de Convenções do Wish Serrano Resort, em Gramado. A tarde teve como destaques a palestra “10 Conselhos que eu gostaria de ter recebido”, do professor, publicitário e especialista em Inovação e Transformação Digital, Walter Longo; a apresentação do novo posicionamento da Sabemi, “Com você desde sempre”; e o painel “Conexão Seguros Sabemi”, que discutiu temas essenciais do mercado de seguros.

No sábado, dia 30, o evento foi encerrado com um almoço em uma churrascaria tipicamente gaúcha, com direto a show com banda regional e performances tradicionalistas. “Este encontro foi uma grande oportunidade para nos aproximarmos ainda mais dos corretores e parceiros da Sabemi trocando experiências e compartilhando visões sobre o setor de seguros”, destacou o diretor de Seguros da Sabemi, Rodrigo Pecoraro.

O Grupo Sabemi atua há mais de 50 anos no ramo de seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros. Presente em todo o Brasil, a companhia tem como foco a proteção e a segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de dois milhões de segurados. Para isso, conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 representantes e corretores cadastrados. Dentre os principais reconhecimentos do Grupo, estão premiações na área de gestão de pessoas como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB. Saiba mais em www.sabemi.com.br ou @sabemibrasil.