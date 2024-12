UCS comemora 20 anos de união com o mercado de seguros

Homenagens aos parceiros e muita descontração marcaram a festa – A festa de confraternização da União dos Corretores de Seguros (UCS), realizada na última sexta-feira, 29 de novembro, marcou as duas décadas de atuação da entidade, que desde sua criação em 2004 tem se dedicado a promover a integração e qualificação dos corretores de seguros junto ao mercado.

Cerca de 450 profissionais do setor, entre corretores associados, executivos de seguradoras e lideranças de entidades, prestigiaram o evento e se divertiram em um ambiente descontraído no Buffet Mediterrâneo, no Ipiranga, onde puderam celebrar as conquistas do ano e fortalecer laços com colegas e parceiros.

O presidente Augusto Esteves destacou a importância desse momento, ressaltando o trabalho contínuo da UCS em promover a aproximação entre associados e lideranças do setor. “Hoje celebramos um marco histórico, 20 anos da União dos Corretores de Seguros. Quando fundamos a UCS, nosso objetivo era claro: criar uma entidade que representasse os corretores de seguros e fosse um farol de orientação, apoio e desenvolvimento”, disse Augusto Esteves. “Ao longo desses anos, construímos uma história de sucesso, firmamos parcerias estratégicas, investimos em capacitação e treinamento, lançamos iniciativas de sustentabilidade e apoiamos o empreendedorismo. Mas não paramos por aqui, continuaremos a inovar, adotando novas tecnologias, reforçando nossa educação contínua e comprometendo-nos com a sustentabilidade”, garantiu.

Para ele, a UCS é mais do que uma organização: é uma comunidade de profissionais dedicados e apaixonados. “Juntos, construímos esta história e juntos continuaremos a escrever novos capítulos. Vamos abraçar o futuro com coragem e determinação, sabendo que, unidos, somos capazes de superar qualquer desafio. Muito obrigado e vamos juntos rumo ao futuro brilhante e promissor em busca dos 10% de participação no PIB brasileiro. Juntos somos mais fortes”.

O evento reconheceu os principais parceiros apoiadores da UCS, entregando aos representantes das empresas e entidades um troféu em formato de asas. “O troféu com asas é um símbolo comum em diversas culturas e contextos, representando vitória, conquista, liberdade, inspiração, proteção ou elevação. Aqui, representamos nessa homenagem, a figura do corretor de seguros, que é o anjo da guarda do segurado, que com suas asas protetoras abraçam e acolhem o segurado, trazendo segurança e estabilidade às famílias brasileiras”, explicou o presidente da UCS.

Representando o Sincor-SP, o presidente Boris Ber recebeu uma placa em homenagem à parceria e também entregou uma medalha dos 90 anos do Sincor-SP pela contribuição à entidade, para o fundador da UCS Luiz Morales e o presidente Augusto Esteves. “Seguimos atuando irmanados em prol do mercado de seguros”, destacou Boris.

Luiz Morales destacou que ficou muito emocionado em receber a medalha alusiva aos 90 anos que a entidade comemora em 2024, na festa em que celebra 20 anos da UCS. “A medalha está sendo entregue a profissionais corretores de seguros que contribuíram com o desenvolvimento dos corretores e do Sincor-SP, e fui homenageado como fundador da nossa UCS. Muito obrigado por este grande reconhecimento”.

A festa contou ainda com sorteios de brindes oferecidos pelos patrocinadores, proporcionando ainda mais alegria aos presentes. Foi uma noite memorável que celebrou não apenas os 20 anos da UCS, mas também as amizades e parcerias construídas ao longo dessa trajetória.

Foto: Parceiros recebem “troféu com asas” da UCS. (Crédito: Antranik Photos)