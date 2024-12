Tokio Marine recebe o Selo Igualdade Racial pela promoção de iniciativas voltadas à diversidade

Seguradora fortalece o seu posicionamento antirracista e é reconhecida por suas boas práticas ao longo do ano – A Tokio Marine Seguradora foi contemplada por suas ações voltadas à conscientização étnico-racial e recebeu o Selo Igualdade Racial, condecoração concedida pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDHC). A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta segunda-feira, 09, em São Paulo.

A Seguradora recebeu o reconhecimento pelo projeto desenvolvido pelo Pilar de Etnia do seu Grupo de Diversidade, que tem como principal objetivo consolidar a Tokio Marine como uma empresa antirracista. O projeto conta com a consultoria especializada da Ser Antirracista e está estruturado em quatro fases: Conscientização sobre ações afirmativas; Criação de metas claras para porcentagem de colaboradores negros; Criação de programas de contratação e promoção de pessoas negras e de aceleração de carreira.

“Estamos extremamente honrados em receber esse reconhecimento tão importante como o Selo Igualdade Racial. Temos a diversidade como um dos pilares da nossa cultura organizacional e a alta liderança incentiva, estimula e apoia ativamente as ações voltadas à inclusão, à equidade e ao estabelecimento de um ambiente de trabalho cada vez mais amplo e plural, no qual todos possam ser quem são, sem nenhum tipo de discriminação.” declara Luciana Amaral, Diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade da Tokio Marine.

Até o momento, a Companhia já promoveu diversos treinamentos, palestras e ações de conscientização sobre equidade racial como a criação de um glossário antirracista com mais de 30 termos racistas que devem ser excluídos do vocabulário do dia a dia; a Trilha Educacional Saberes Antirracistas com tema de microagressões e o Guia de Diversidade, disponibilizado para todos os colaboradores da Companhia.

“Ao longo dos últimos anos, concentramos esforços para conscientizar os nossos Colaboradores a respeito de termos e atitudes que estão implícitas ao racismo estrutural. É extremamente importante promovermos esse tipo de debate internamente para combater as formas explícitas de discriminação racial e o acesso desigual a recursos, serviços e oportunidades.” finaliza Flávio Otsuka, Diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing e padrinho do pilar de Etnia do Grupo de Diversidade.

Diversidade e Inclusão alinhadas ao objetivo de negócio

Desde 2017, a Tokio Marine reúne, sob o selo Tokio com Todos, os projetos voltados à promoção de igualdade e diversidade, compreendendo a inclusão e valorizando a diversidade de pensamento e o respeito às diferenças. Um desses projetos é o Grupo de Diversidade e Inclusão que, desde 2019, promove a conscientização, debates, discussões e trocas que proporcionem igualdade e equidade.

Em 2023, o Grupo foi reformulado e passou a contar com uma divisão por pilares para a criação de projetos específicos diretamente alinhados com a estratégia de negócios da Companhia. Cada pilar conta com um “padrinho” com cargo de superintendência ou direção, que é responsável por guiar o time nessa jornada. Além do pilar de Etnia, o Grupo é dividido em pilares de Gênero, Gerações, LGBTQIAPN+ e PCD. Em 2021, uma das iniciativas implementadas foi o Censo de Diversidade, cujos resultados vão orientar o desenvolvimento de projetos ainda mais alinhados ao perfil dos Colaboradores.

A Seguradora ainda promove, anualmente, a Semana de Diversidade com os Colaboradores, que tem como principal objetivo fomentar a noção de respeito às diferenças na Tokio Marine. A ação convida os Colaboradores a refletir sobre questões como empatia, diversidade de pensamento, racismo, homofobia, machismo e sororidade.

Com a missão de reconhecer instituições privadas cujo quadro de profissionais contratados contemple, ao menos, 20% de pessoas negras, distribuídas em hierarquias e funções, podendo considerar, inclusive, aquelas que possuam vínculo terceirizado, o Programa Selo Igualdade Racial tem o objetivo incentivar a adoção de políticas afirmativas por meio de cotas no âmbito do trabalho, a promoção da igualdade étnico-racial e reparação histórica à população negra, a mitigação e eliminação gradual de atos discriminatórios e a igualdade material de oportunidades.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.