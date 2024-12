FenSeg elege nova diretoria

Federação elege nova composição de dirigentes que representarão a entidade no triênio 2025-2028; posse acontece em fevereiro – A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) elegeu seus novos dirigentes para o triênio 2025–2028. A chapa única, eleita nesta terça-feira (10), terá como presidente Ney Dias, CEO das operações de Automóvel e Ramos Elementares na Bradesco Seguros. A posse da nova Diretoria ocorrerá em fevereiro de 2025. Aprovada recentemente em Assembleia Geral Extraordinária, a FenSeg ampliou o número de integrantes da Diretoria, que passará de 18 para 25. As novas vagas serão preenchidas por meio de votação em nova AGE, a ser marcada após a posse da nova Diretoria.

A FenSeg, que representa 76 seguradoras dos segmentos de Danos e Responsabilidades, elegeu os seguintes dirigentes:

Presidente: Ney Ferraz Dias (Bradesco Auto/Re)

Vice-presidentes:

Eduard Folch (Allianz)

Felipe Nascimento (Mapfre)

José Rivaldo Leite da Silva (Porto Seguro)

Rafael de Gouveia Ramalho (HDI)

Diretores:

Alfredo Lalia Neto (Sompo)

Amauri Aguiar de Vasconcelos (Brasilseg)

Carlos Frederico Ferreira (Austral)

Edson Morikazu Toguchi (Berkley)

Eduardo Nogueira Domeque (Itaú Seguros)

Fabio José Pereira Leme (Zurich Minas)

Guilherme Perondi Neto (Swiss Re)

João de Lima Géo Neto (Pottencial)

Luis Antonio Nagamine (Mitsui Sumitomo)

Luciano Alves Santos (Chubb)

Marcelo Goldman (Tokio Marine)

Roque Junior de Holanda Melo (Junto)

Saint’Clair Pereira Lima (Bradesco Auto/Re)

Membros titulares do Conselho Fiscal:

Bruno de Almeida Camargo (Fairfax)

Cristina dos Santos Domingues (Starr)

Joaquim Alfredo da Cruz Filho (XS3)

Suplentes:

Fernando Correa Soares (Suhai)

Filipe Bonetti Alves (Essor)

Gustavo Genovez (180 Seguros)

Sobre a FenSeg

A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) representa mais de 90 ramos no segmento de seguros gerais, abrangendo danos e responsabilidade civil, que se traduzem em coberturas para automóveis, satélites, residências, obras de infraestrutura, produção agrícola, aparelhos celulares, riscos cibernéticos e tantos outros. Tem como missão ser a porta-voz de suas associadas perante o Poder Público, buscando o fortalecimento de suas relações com a sociedade, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.