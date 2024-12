Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Capitalização conquistam prêmio ‘Estadão Finanças Mais’

Ranking aponta as empresas e instituições líderes do setor financeiro no país – A Bradesco Vida e Previdência e a Bradesco Capitalização, empresas do Grupo Bradesco Seguros, foram destaques na edição 2024 do prêmio “Estadão Finanças Mais”, promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a agência de classificação de risco Austin Rating e considerado o mais completo ranking das instituições financeiras que atuam no Brasil. As empresas conquistaram a primeira colocação nas categorias de “Vida e Previdência” e “Capitalização”, respectivamente.

De acordo com a metodologia desenvolvida pela Austin, as seguradoras são avaliadas pela combinação entre o desempenho e o balanço patrimonial. Já nas empresas de capitalização, a análise é definida com base no porte, crescimento, liderança de mercado e desempenho.

“Receber o reconhecimento dessa tradicional premiação em importantes segmentos de atuação do nosso Grupo Segurador é para nós uma honra e uma sinalização valiosa de que estamos no caminho certo, oferecendo soluções cada vez mais completas, personalizadas e acessíveis para nossos clientes. A Previdência Privada e o Seguro de Vida, como instrumentos de planejamento financeiro, e a Capitalização, como forma de guardar recursos e concorrer a prêmios, fazem parte do conceito de educação financeira que temos buscado difundir para a sociedade por meio das duas empresas”, afirma Jorge Nasser, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização.

SOBRE O GRUPO BRADESCO SEGUROS

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Jorge Nasser, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização.