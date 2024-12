Zattar Seguros inicia joint venture com a Galamba Consultoria de Seguros para expansão de negócios no Nordeste

Corretora amplia cobertura para empresas dos nove estados do Nordeste. Com iniciativa, grupo vislumbra incremento de 20% em faturamento para 2025. Com o objetivo de ampliar a disponibilidade de produtos e serviços no País, a Zattar Seguros anuncia joint venture estratégica com a Galamba Consultoria em Seguros para a oferta de seguro de transportes para todos os modais e gerenciamento de riscos na região Nordeste. A união das empresas reforça o ciclo de conexões com tradicionais agentes do setor e a expansão do acesso à proteção para operações de todos os tamanhos.

A união dessas duas corretoras de nicho tem o intuito de gerar uma proposta de serviços que interligará o território nacional, levando o que há de mais atual no mercado de seguros para os clientes.

Para Alfredo Zattar, CEO da Zattar Seguros, o Nordeste brasileiro é um solo fértil de oportunidades, com operações robustas que impulsionam a economia de maneira significativa. “Quando duas grandes empresas se unem com um mesmo propósito, quem ganha são os clientes, tanto na oferta de produtos e serviços, quanto na agilidade para a resolver as suas necessidades. Queremos levar nosso poder de resolução e iniciativas inovadoras para aqueles que anseiam estar sempre à frente. Temos muito a contribuir com o mercado e estamos muito confiantes. Estimamos um crescimento de 20% com essa parceria”, destaca.

A Galamba é uma empresa com mais de 35 anos de atuação no mercado de seguros, com foco em atendimento de empresas dos mais diversos segmentos e portes. Estruturando soluções que vão desde programas de saúde para os colaboradores das empresas, passando por seguros mais tradicionais como os de responsabilidade civil até garantias financeiras e judiciais, sempre com uma proposta consultiva, presença e consistência.

Segundo Victor Galamba, Diretor Comercial e terceira geração da família Galamba no ramo de seguros, a mentalidade do empresariado no Nordeste está mais arrojada e hoje eles entendem o valor e as vantagens de salvaguardar o patrimônio como uma ação preventiva e inteligente para os negócios. “Enfrentar adversidades é uma realidade comum a todos, porém, tem mais fôlego para enfrentar os desafios aqueles que se preparam melhor. Por isso, investir em seguros corporativos é uma atitude que reduz impactos em uma operação e permite que uma companhia não paralise suas atividades diante de algum imprevisto”, finaliza.

Sobre a Zattar Seguros

A Zattar Seguros é uma corretora especializada em seguros corporativos com foco e inteligência em gerenciamento de riscos. Ela oferece soluções customizadas para os setores de transporte e logística, riscos empresariais, linhas financeiras, seguro rural, benefícios e muitos outros. A empresa possui também a ZS.Tech, divisão tecnológica de desenvolvimento de software, responsável pela criação de soluções próprias que vão desde um sistema de gestão operacional até a confecção de ferramentas específicas para uma operação. A companhia está presente em todo território nacional por meio de seus parceiros e tem como uma das suas principais características o investimento em tecnologia, processos e profissionais.

Clique para saber mais: http://zattarseguros.com.br/

ou @zattarseguros

Foto: Victor Galamba e Alfredo Zattar