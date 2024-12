4ª edição do Café ConVida da Bradesco Vida e Previdência foca em abordagem comercial

Durante o encontro, foram anunciadas novidades em serviços e conveniência aos corretores – A Bradesco Vida e Previdência realizou, na terça-feira (10), a quarta e última edição do Café ConVida de 2024, que tratou de ferramentas e soluções para a abordagem comercial, tema sugerido pelos próprios corretores na rodada anterior. O encontro integra uma série de iniciativas que a companhia vem desenvolvendo ao longo do ano para se aproximar ainda mais dos seus parceiros de negócios.

“A abordagem comercial é fundamental para o corretor de seguros, pois estabelece a base para construir relacionamentos de confiança com os clientes, identificar suas necessidades específicas e oferecer soluções personalizadas. “O Café ConVida faz parte da nossa estratégia para levar conhecimento aos corretores e prepará-los para uma abordagem consultiva e completa, além de relembrar quais recursos podem ser utilizadas nas negociações”, destacou José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Abrindo as discussões, Fernanda Boechat, instrutora Universeg, plataforma de Capacitação do Grupo Bradesco Seguros, explorou questões técnicas sobre o tema, trazendo as principais soluções e mudanças na abordagem comercial e ferramentas que podem ser utilizadas para um atendimento mais eficiente, como o uso do QR Code na contratação, a importância do aceite digital e a facilidade de receber o boleto por e-mail. Na sequência, Thelma Scolari Chab, superintendente, e Ricardo Campos, superintendente Sênior de Negócios, destacaram os benefícios do Pix na fase de contratação de seguros.

Em seguida, o gerente de Subscrição de Risco Carim Abdul Ghani comentou sobre os critérios disponíveis no Portal de Negócios. Segundo ele, mitigar riscos é crucial para proteger os segurados e a sustentabilidade dos negócios e por isso, a Bradesco Vida e Previdência adota macrodiretrizes para a avaliação e aceitação, considerando a segmentação dos produtos com e sem carência.

Por fim, Bernardo Castello, diretor de Seguros de Pessoas da companhia, apresentou algumas novidades. A partir de agora, o corretor terá acesso a todas as propostas que estão aguardando o aceite com pendência de digitalização ou documentação. Ele também poderá visualizar clientes com algum tipo de inadimplência, como também emitir um boleto para a regularização, evitando que o seguro seja cancelado. Além disso, um novo card exibirá as apólices em atualização. Dessa forma, o corretor terá mais clareza em relação aos prêmios e capitais que estão sendo atualizados conforme as condições do contrato. “Estamos muito felizes em compartilhar essas novidades com nossos parceiros de negócios. Essas melhorias foram desenvolvidas para atender às demandas dos corretores, reforçando nosso compromisso em proporcionar conveniência a esses profissionais e em entregar soluções de alta qualidade e personalizadas para os clientes”, concluiu Castello.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.