Associação Beneficente da Allianz realiza mostra de artes inspirada em Claude Monet

Obras impressionistas do pintor francês conduziram trabalhos desenvolvidos por mais de 900 crianças e adolescentes – A Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz Seguros (ABA) promoveu uma nova edição de sua Mostra de Artes Visuais e Digitais. Realizado entre os dias 4 e 6 de dezembro, o evento contou com a presença de mais de 870 pessoas, entre ex-frequentadores da instituição, monitores, educadores e visitantes. Desta vez, as obras do francês Oscar-Claude Monet, um dos mais importantes pintores impressionistas, foram a inspiração para os trabalhos desenvolvidos na Associação ao longo do segundo semestre.

A mostra envolveu a participação de mais de 900 crianças e adolescentes, que trouxeram ao público releituras de obras clássicas de Monet e vídeos que contavam a história do artista. Também foram apresentados jogos digitais que captavam a essência da natureza, tema predominante nos trabalhos assinados pelo pintor. “Completamos 30 anos ininterruptos de atividades no mês de agosto e escolhemos Claude Monet justamente porque as suas obras têm a leveza, as cores e a vibração que ofereceremos na ABA. Além disso, como educadores, nós incentivamos cada criança a olhar atentamente para a natureza e para todas as coisas boas que ela nos traz, assim como a zelar pelo nosso espaço e pela comunidade na qual vivem”, explicou Rose Oliveira, diretora da Associação.

Rose declara que todos participaram da mostra de forma genuína. “O processo de construção virou uma verdadeira diversão. As crianças se identificaram com os trabalhos do Monet e ficaram encantadas com a possibilidade de produzir as releituras ao ar livre. Foi uma ótima experiência para que elas também observassem como a luz natural interage com as paisagens e pode criar uma infinidade de nuances de cor ao longo do dia e, até mesmo, das estações.”

Nicole Ribeiro dos Santos, de 10 anos, integra o núcleo Artes Visuais e produziu uma das releituras de Claude Monet expostas no evento. “Levamos três meses para fazer os nossos desenhos. Aprendemos primeiro a parte técnica e desenvolvemos vários rascunhos antes de começar os desenhos finais”, explicou ela, que, além de arte, destacou os aprendizados adquiridos na ABA e que levará para a vida. “Aprendi a ter mais empatia e solidariedade, a conviver com as pessoas e a me comunicar sem timidez”, disse. “Na ABA, o que mais aprendi foi a lidar com as pessoas. Todos nós somos diferentes uns dos outros e saber lidar com as diferenças é muito importante”, completou Júlia Santos de Oliveira, 15 anos, que participa do núcleo de Artes Digitais.

A ABA

Localizada na comunidade Santa Rita, zona leste de São Paulo, a Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz Seguros contribui, por meio de ações socioeducativas, com a educação e o desenvolvimento pessoal de crianças, adolescentes e idosos da região em situação de vulnerabilidade social. A instituição mantém um acompanhamento constante dessas pessoas com o objetivo de auxiliá-las no processo socioeducacional e no desenvolvimento para o mercado de trabalho.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Rose Oliveira, diretora da Associação