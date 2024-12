Renata Petrovic assume como head de inovação do Bradesco

Executiva permanece à frente do inovabra e visa impulsionar a inovação em cada unidade de negócio do banco – Renata Petrovic é a nova head de inovação do Bradesco, assumindo a responsabilidade pela gestão do inovabra, liderando uma equipe de cerca de 100 profissionais, que estão distribuídos em pilares de inovação corporativa como inovação em negócios e tecnologia, pesquisa de tendências, inovação aberta, laboratório para experimentação e cultura de inovação na organização.

Antes, Renata atuou por quase 8 anos na instituição como head de inovação aberta, liderando o hub inovabra. Durante esse período, encabeçou iniciativas para promover uma cultura de inovação, como o ideathon de IA Generativa para incentivar os colaboradores a aplicar soluções em suas áreas de atuação, o Metaverso Experience, capacitação sobre Web 3.0 em larga escala para os funcionários, e o inovabra cultura, programa que desenvolve multiplicadores de inovação dentro do banco através de capacitação e repertório.

Também apoiou as diversas unidades de negócio na implementação de novas soluções em produtos e serviços através de parcerias com startups e utilização de tecnologias emergentes, como por exemplo, o Invest+, agregador financeiro que permite melhor controle dos investimentos, e o uso de IA generativa para acelerar a leitura de textos oficiais e atas do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Com passagens pelo HSBC Brasil e grandes empresas dos setores automotivo e de consumo, além de sua própria consultoria, ela traz uma visão multifacetada e internacional, fruto de sete anos de atuação nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.

“Estou honrada em assumir o desafio e entusiasmada para somar nesta nova frente. Meu objetivo é garantir que todas as proposições estejam alinhadas com as prioridades estratégicas do Bradesco, e que gerem impacto nos resultados da Organização em um cenário de constante transformação. O inovabra é apenas uma área facilitadora, mas a mentalidade de inovação está presente em todas as nossas unidades de negócio”, comenta Renata.

Graduada em administração de empresas pela FGV-SP, com mestrado pela mesma instituição, Renata também conta com uma especialização em estratégia pela London Business School, além de formação em transformação digital e inovação pelo Insead e certificação como conselheira pela Fundação Dom Cabral. Ela é membro da Comissão de Startups e Scale-ups do IBGC e faz parte do conselho da Qorus Global, reforçando seu compromisso com a inovação no setor financeiro.