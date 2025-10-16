Universal Assistance lança check-up de bem-estar com IA

Nova funcionalidade permite ao usuário realizar um escaneamento rápido e preventivo do estado de saúde apenas olhando para a câmera do celular por alguns segundos.

A Universal Assistance, líder em assistência ao viajante na América Latina, lançou durante a ABAV Expo 2025, a mais recente atualização de seu aplicativo: o Check-up de Bem-Estar com Inteligência Artificial, uma solução inédita que coloca a tecnologia a serviço da saúde preventiva dos viajantes.

Com a nova funcionalidade, o usuário pode fazer uma avaliação rápida do bem-estar apenas olhando para a câmera do celular por alguns segundos. O sistema analisa sinais visuais e gera um relatório indicativo sobre o estado geral de saúde, ajudando o viajante a se antecipar a possíveis problemas.

“Seguimos inovando para oferecer aos nossos clientes o que há de mais avançado em medicina preventiva com IA. Essa tecnologia ajuda o usuário a identificar precocemente sinais de alteração no bem-estar e a aproveitar a viagem com mais tranquilidade”, explica Fabrizio Cavallini, gerente comercial regional da Universal Assistance. “Durante uma viagem, pode ser difícil distinguir se estamos apenas cansados ou se o corpo pede atenção. Essa atualização facilita essa checagem”, completa.

A empresa destaca que a solução não substitui o diagnóstico médico, mas atua como uma ferramenta inicial de análise e prevenção.

Tecnologia como diferencial

O aplicativo da Universal Assistance vem registrando forte crescimento: já são mais de 600 mil acessos, com mais de 40% dos atendimentos sendo acionados diretamente pelo app. O aumento é impulsionado pelas inovações constantes: a empresa é pioneira em oferecer autogestão médica, permitindo ao viajante solicitar atendimento médico 100% online pelo aplicativo.

Com o novo Check-up de Bem-Estar com IA, a Universal reforça sua posição como referência em inovação para a saúde e segurança dos viajantes, permitindo uma primeira avaliação rápida e eficaz, sem que o segurado precise se deslocar até um local de atendimento.

Outras funcionalidades do aplicativo incluem recomendações personalizadas de viagem com tecnologia de IA, gerenciador de viagens integrado, listas personalizadas, tradutor de idiomas e conversor de moedas.

A Universal Assistance também oferece a funcionalidade cashless, com a campanha “Custa $0”, sem letras miúdas. As tratativas com os prestadores da assistência médica no exterior ocorrem por meio da própria seguradora, assim como os pagamentos, ou seja, o segurado não precisa pagar nada do próprio bolso em 98% dos casos. A rede própria de prestadores da Universal Assistance conta com mais de 20 mil profissionais em todo o mundo.

Qualidade e excelência no atendimento

O alto padrão dos serviços prestados pela Universal Assistance faz com que 40% dos atendimentos sejam resolvidos já no primeiro contato com a seguradora. A empresa alcança 75 pontos no NPS (Net Promoter Score), índice que mede a satisfação dos clientes e a probabilidade de recomendação do serviço.

A excelência da atuação da Universal Assistance é potencializada pela parceria internacional com o Grupo Zurich. Com 45 anos de operação na América Latina, a Universal construiu um profundo conhecimento do mercado regional e relações comerciais de longo prazo, oferecendo aos viajantes o melhor dos dois mundos: experiência local incomparável e a segurança de uma estrutura global consolidada.

Chip internacional mysimtravel

A mais nova funcionalidade da Universal Assistance é o eSIM chip virtual (ou físico) mysimtravel, disponibilizado com 20% de desconto para os clientes da seguradora. O benefício pode ser acessado pelo Clube de Benefícios, comunicado ao cliente no voucher do seguro.

O chip internacional mysimtravel garante cobertura em mais de 150 países e é ativado automaticamente antes da chegada ao destino. Ele oferece atendimento em português, espanhol e inglês, acompanhando o cliente antes, durante e depois da viagem.

Sobre a Universal Assistance

A Universal Assistance faz parte do Zurich Insurance Group. Fundada há mais de 45 anos, oferece serviços de assistência integral ao viajante para o mercado latino-americano em todo o mundo. Possui centrais operacionais próprias, com operadores multilíngues disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano. Atualmente, a Universal cobre mais de 10 milhões de viajantes por ano, coordena mais de 500 mil assistências anuais por meio de uma rede com mais de 20 mil instituições médicas e profissionais de alto nível em todo o mundo.