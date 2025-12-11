STOA Connect e a integração com a MAG Seguros eleva o ecossistema de serviços para o corretor

A STOA, insurtech focada em impulsionar os negócios dos corretores, anunciou a conclusão da integração da API (Application Programming Interface) com a MAG Seguros, marcando o início da jornada digital da seguradora. O projeto foi desenvolvido em colaboração entre as equipes de Tecnologia da Informação de ambas as empresas, visando criar uma solução que garanta mais agilidade, eficiência e integração no fluxo de trabalho dos parceiros de negócios da STOA protagonistas na comercialização dos produtos da companhia.

Para Eduardo Marcellini, CEO da STOA, o foco notável na técnica e o suporte ao corretor resultaram em uma solução eficaz e inovadora. “A integração da MAG Seguros com a STOA não apenas aprimorou nossos processos, mas também posiciona a insurtech como líder em tecnologia para backoffice de corretores. Além disso, a arquitetura escalável da solução é um diferencial que garante nossa capacidade de expansão e abre portas para futuras parcerias estratégicas. Essa integração se provou como um marco no nosso desenvolvimento tecnológico”.

O objetivo foi impulsionar a eficiência do ciclo de vida dos produtos da seguradora (venda e pós-venda) para os corretores vinculados à STOA. A integração alcançada resulta em uma gestão de apólices mais fácil e proporciona uma experiência superior e mais ágil para o corretor e o segurado, graças ao acesso a informações em tempo real.

O cofundador da STOA, Luiz Sampaio, reforça que o corretor é o coração do nosso negócio. “A essência do nosso trabalho é atuar como uma ponte de suporte, conhecimento e eficiência, que vai muito além da simples distribuição de produtos. A STOA não apenas integra o portfólio robusto e confiável da MAG Seguros, mas o potencializa por meio de um ecossistema completo de tecnologia e serviços”.

A entrada de uma companhia como a MAG Seguros, com mais de 6,43 milhões de vidas seguradas e com um capital segurado superior a R$ 900 bilhões, reafirma o compromisso da STOA em fornecer tecnologia de ponta e suporte operacional para seus corretores parceiros, oferecendo soluções que agregam valor e contribuem diretamente para a atuação comercial, com crescimento em larga escala. A atuação da seguradora junto ao STOA Connect, reforça a missão da empresa de transformar o mercado de seguros, através da inovação.

“A MAG está sempre em busca de soluções que tragam melhorias para a atuação de seus parceiros. Foi com esse propósito que adotamos o STOA Connect, uma plataforma que oferece eficiência e confiabilidade ao dia a dia dos corretores, permitindo que eles foquem no relacionamento com os clientes enquanto contam com processos mais simples e integrados”, concluiu Marcio Batistuti, diretor comercial Varejo da MAG Seguros.

Sobre a STOA

Fundada em 2021 por Eduardo Marcellini e Luiz Sampaio, a Stoa é uma insurtech brasileira criada para transformar o mercado de seguros por meio da digitalização e otimização de processos para corretores de seguros de pequenas e médias empresas. A empresa oferece uma plataforma integrada que simplifica o ciclo de vendas de seguros desde a cotação até o pós-venda, incluindo gestão de sinistros e atendimento ao cliente, permitindo que os corretores se concentrem em vendas ao invés de tarefas administrativas. Com um faturamento de mais de R$ 3 milhões nos últimos 12 meses, a missão da startup é capacitar corretores, aumentar a eficiência operacional e estabelecer novos padrões de serviços no mercado de seguros.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.

Foto: da esquerda para a direita, os sócios Leonardo Reis, Vitória Amaral, Luiz Sampaio e Eduardo Marcellini