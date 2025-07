Sincor-SP lança novo site com acesso simplificado e assistente virtual

O novo site do Sincor-SP já está no ar, com visual moderno e navegação mais intuitiva. A principal novidade é a possibilidade de login com CPF ou CNPJ dos associados, o que simplifica o acesso às áreas restritas e serviços exclusivos da entidade.

No primeiro acesso à área restrita, o associado deverá utilizar a opção “esqueci minha senha” para redefinir os dados de acesso por meio do e-mail cadastrado. Em caso de dúvidas, o suporte está disponível por meio da nova assistente virtual da entidade, a Sinc.IA, pelo WhatsApp (11) 95775-8854.

O lançamento do site marca a estreia da Sinc.IA, desenvolvida para agilizar o atendimento e oferecer suporte a diferentes públicos. Corretores de seguros associados poderão tirar dúvidas sobre contribuições, eventos, cursos, benefícios, entre outros assuntos. Já os profissionais não associados poderão obter informações sobre como se associar, além de acesso a temas como eventos e capacitação. A ferramenta também atende o público em geral, oferecendo suporte sobre eventos, cursos e temas institucionais.

Acesse: www.sincor.org.br