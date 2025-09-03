Seguros Unimed implanta sistema único de sinistro para produtos dos segmentos Vida, Previdência e Patrimoniais

Com um sistema integrado e mais interativo, seguradora visa agilizar processos e proporcionar maior autonomia ao corretor – A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, acaba de implementar o Módulo de Sinistro Corporativo SUSEP (órgão que regulariza o mercado segurador), um sistema único de sinistro que contempla os segmentos de Vida, Previdência e Ramos Elementares (seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica).

O principal objetivo da seguradora com esta iniciativa é integrar o fluxo de sinistros em uma única plataforma, buscando maior eficiência operacional e uma experiência aprimorada para corretores e segurados.

O novo sistema foi desenvolvido para simplificar cada etapa do processo de sinistro, desde a abertura até a conclusão (seja pagamento ou recusa), por meio de uma interface mais intuitiva e interativa. Para os corretores, isso significa mais controle e praticidade no dia a dia, enquanto para os clientes, garante maior agilidade e transparência.

Daniel Vicentini, gerente de sinistros SUSEP na Seguros Unimed, destaca que “o novo módulo nos permite reduzir e tornar mais precisa a contabilização dos prazos de cada processo. Com isso, ganhamos ainda mais controle e previsibilidade para o cumprimento de prazos regulatórios, além de termos um aumento significativo em nossa eficiência operacional”.

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 92% do território nacional. Com uma trajetória de mais de 35 anos no mercado, a Companhia atende a 6,6 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 2 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 20 escritórios regionais pelo país. Para saber mais, acesse o relatório de sustentabilidade GRI da Seguradora.

Foto: Daniel Vicentini, gerente de sinistros SUSEP na Seguros Unimed