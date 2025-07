Seguros Unimed expande oferta de produtos no multicálculo Sigas

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, segue avançando em sua estratégia de inovação e expansão com mais um canal de distribuição, ao anunciar a inclusão de seu seguro residencial na plataforma ‘Sigas’, uma solução inovadora para gestão de seguros voltada para cooperativas de crédito. Atualmente, a companhia possui os produtos Responsabilidade Civil e Vida no multicálculo. E, a partir de agora, expande suas ofertas incluindo também o Unimed Residencial.

De acordo com Elias Leite, diretor Comercial, de Produtos e Marketing, com a integração de seus produtos ao ‘Sigas’, a Seguros Unimed visa não apenas proporcionar mais opções para oferecer aos seus clientes, mas também uma solução que torna o processo de vendas mais prático e eficiente. A plataforma foi otimizada para permitir cotações rápidas e a transmissão simplificada de propostas, o que impacta diretamente na agilidade da contratação. Além disso, a plataforma ‘Sigas’, pertencente à Refere Tecnologia, conta com mais de 50 mil usuários, seis mil pontos de atendimento e automatiza 500 processos diários.

“Essa expansão nos canais que oferecem os produtos da Seguros Unimed faz parte da estratégia para acelerar novos negócios dentro das nossas diretrizes de inovação, usando tecnologia para contratações mais rápidas e seguras, além de sempre buscar ferramentas que atendam cada vez melhor os nossos clientes” afirma o diretor.

Esse movimento da seguradora investir em soluções focadas para fortalecer a distribuição online em multicálculos se iniciou há três anos, com o Calcule+, cotador da própria companhia. O sistema oferece recursos como assinatura digital, envio automático de propostas, atualização de status e navegação simplificada, otimizando o processo de cotação e contratação de seguros. Essas funcionalidades ajudam os corretores a aumentar sua produtividade, melhorar o atendimento aos clientes e impulsionar suas vendas.

Sobre a Seguros Unimed

A Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em 92% do território nacional. Com uma trajetória de mais de 35 anos no mercado, a Companhia atende a 6,6 milhões de segurados nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência (aberta e fechada) e nos Ramos Elementares (com seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica). Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o sistema cooperativo, com a criação da InvestCoop Asset Management. O grupo conta com mais de 1,9 mil colaboradores na Matriz e Central de Relacionamento, além de outros 20 escritórios regionais pelo país. Para saber mais, acesse o relatório de sustentabilidade GRI da Seguradora.

Foto: Elias Leite, diretor Comercial, de Produtos e Marketing