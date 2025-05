Seguradora lança novo motor de GenAI para otimizar documentos e dá início a uma nova era da apólice digital

Com iniciativas baseadas em Inteligência Artificial Generativa e Visual Law, a Junto Seguros dá continuidade à transformação tecnológica e refina a experiência de corretores, assessorias, tomadores e segurados – Em evento de comemoração aos 30 anos da emissão da primeira apólice de Seguro Garantia da Junto Seguros, o CEO Roque de Holanda Melo apresenta as novidades

A trajetória da Junto Seguros, líder e pioneira no mercado de Seguro Garantia no país, alcança um novo estágio com o fortalecimento de duas frentes de inovação. A primeira delas é a aplicação de Inteligência Artificial Generativa (GenAI) para otimização de processos de análise documental e resposta ao corretor. A segunda está na completa reformulação da apólice digital, agora orientada pelos princípios do Visual Law, tornando o documento mais simples, didático, navegável, inteligível e funcional.

Os dois projetos, anunciados no evento de celebração dos 30 anos da primeira apólice de Seguro Garantia emitida pela Junto Seguros, em São Paulo, reforçam uma estratégia alinhada à crescente demanda de corretores e assessorias.

A GenAI introduzida pela Junto Seguros – “LLOBO” – opera na interseção entre precisão e celeridade. Com sua implementação, o processo de subscrição de apólices e avaliação de riscos passa a ser conduzido com base na extração automatizada de dados como cláusulas contratuais, valores, prazos e penalidades. A ferramenta interpreta editais, lê contratos e balanços das empresas, bem como acelera o preenchimento de cadastros e outras informações com consistência, precisão e segurança.

Segundo o CEO da Junto Seguros, Roque de Holanda Melo, “essa tecnologia permite que as pessoas da equipe tenham mais tempo para tarefas estratégicas, uma vez que a GenAI realiza a leitura dos documentos, a extração de informações e auxilia na análise dos balanços das empresas. Esta ferramenta já está ajudando na análise de crédito e subscrição dos novos riscos e, em breve, será disponibilizada também para nossos parceiros de negócios, permitindo que os corretores façam a leitura automática de editais, contratos e realizem o preenchimento direto do cadastro do cliente e das nossas apólices”.

Em complemento à GenAI, a seguradora avançou com o formato da apólice digital, reformulando sua interface com base em princípios visuais e estruturais do Visual Law. A iniciativa atende diretamente a demandas identificadas entre corretores, tomadores e, em especial, segurados, que buscavam maior clareza, linguagem simples e facilidade no acesso à informação. A nova estrutura da apólice é composta por menus interativos e diagramas que destacam os principais pontos das suas condições contratuais, sem comprometer a validade jurídica do documento. Essa transformação consolida uma jornada iniciada em 2018, quando a Junto lançou a primeira apólice digital do mercado segurador.

O novo formato da apólice é resultado de um trabalho iniciado em 2023, quando a empresa foi laureada com o Prêmio Intelijur, na categoria de Melhores Práticas na Gestão de Departamentos Jurídicos. A premiação reforça o valor estratégico das iniciativas adotadas, que não apenas aprimoram a experiência do usuário, mas também elevam os padrões de governança de dados.

“Esse movimento de reengenharia tecnológica se insere em um ambiente mais amplo de mudança no setor de seguros. A digitalização de contratos e a automação das interações entre seguradoras, corretores e clientes tornam-se não apenas desejáveis, mas indispensáveis à medida que aumentam as exigências regulatórias e a complexidade dos negócios”, completa Melo.

Com a dupla entrega, a Junto Seguros dá continuidade à inovação incremental, guiada por demandas diretas do ecossistema de corretores, assessorias e segurados. Ao investir em soluções que integram análise automatizada, arquitetura jurídica acessível e governança de dados, a companhia reafirma seu papel como protagonista na redefinição dos modelos operacionais do Seguro Garantia no Brasil.

Em 2025, a Junto Seguros celebra três décadas de atuação em Seguro Garantia, consolidando-se como referência em soluções para empresas de diversos setores. Pioneira no Brasil ao emitir a primeira apólice digital do Seguro Garantia, a companhia é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência.

Recentemente, a seguradora alcançou a 10ª posição entre as 100 empresas Mais Inovadoras no Uso de TI, do IT Fórum, marcando o terceiro ano consecutivo na lista. No ano anterior, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, inclusão e equidade de gênero, a empresa conquistou pela sexta vez o selo Great Place To Work® e integrou a Lista Diversidade, o Ranking Mulher e o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras, sendo a 4ª melhor seguradora para se trabalhar no Brasil.

Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Junto Seguros já atendeu mais de 80 mil empresas, com mais de 1,8 milhão de apólices emitidas. A Junto Seguros alia sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, sustentando uma agenda genuinamente comprometida com a transformação e o crescimento do país.