Rastreadores com eSIM ou chip físico? Qual é a diferença e quais são os benefícios para o mercado segurador?

Links Field lança ferramenta gratuita que calcula a economia do chip virtual e destaca vantagens como redução de custos e maior segurança para frotas seguradas

No setor de seguros, onde a eficiência operacional e a segurança são indispensáveis, a tecnologia eSIM está transformando a conectividade de dispositivos, como os rastreadores utilizados em frotas seguradas. Mas você sabe o que diferencia o eSIM de um SIM card tradicional? E, mais importante, conhece a economia e os benefícios que ele pode trazer ao mercado segurador?

Para ajudar as empresas a entender o impacto financeiro e operacional dessa tecnologia, a Links Field lançou a Calculadora de Economia do eSIM, uma ferramenta gratuita e prática que permite estimar os ganhos com a adoção do eSIM em operações de rastreamento e conectividade. A ferramenta está disponível no site: https://esimconomia.linksfield.com.br/

Qual é a diferença entre o SIM card físico e o eSIM?

O SIM card tradicional é um chip físico que precisa ser inserido e trocado manualmente nos dispositivos, exigindo visitas técnicas e gerando custos operacionais significativos. Já o eSIM (embedded SIM) é integrado diretamente ao hardware do dispositivo, permitindo que a conectividade seja gerenciada remotamente.

Essa diferença é especialmente relevante para o mercado segurador, onde rastreadores desempenham um papel fundamental na prevenção de sinistros e no monitoramento de frotas. O eSIM elimina a necessidade de trocas físicas, reduz custos, aumenta a segurança e otimiza os processos operacionais.

Entre os principais benefícios do eSIM para o setor de seguros estão:

Redução de custos operacionais:

O eSIM elimina deslocamentos técnicos e trocas manuais de cartões SIM, gerando uma economia de até 90%. Para frotas espalhadas por diferentes regiões, essa vantagem é ainda mais expressiva.

Maior segurança:

Como o eSIM é integrado ao dispositivo, ele não pode ser removido nem alterado. Em caso de roubo, é possível bloquear o rastreador remotamente, aumentando as chances de recuperação do veículo ou da carga.

Eficiência na conectividade:

Com o gerenciamento remoto de perfis, o eSIM elimina a necessidade de roaming internacional, tornando-o ideal para frotas que cruzam fronteiras.

Sustentabilidade:

O eSIM reduz o uso de plástico e de materiais descartáveis, além de minimizar as emissões de carbono associadas ao transporte para a manutenção. Essa característica atende às práticas de ESG, cada vez mais valorizadas no setor segurador.

Calculadora de Economia do eSIM: mostrando os números de forma prática

A Calculadora de Economia do eSIM é uma ferramenta que permite às seguradoras e às empresas de transporte projetar os ganhos financeiros gerados pela tecnologia. A interface simples e intuitiva permite a inserção de dados, como o número de dispositivos, a frequência de manutenção e os custos logísticos associados aos SIM cards físicos. Com base nessas informações, a ferramenta gera um relatório detalhado que apresenta os benefícios concretos do eSIM.

Inovação: do eSIM SGP.32 ao primeiro rastreador eSIM brasileiro

Em setembro de 2025, a Links Field lançou sua solução eSIM SGP.32, certificada pela GSMA e projetada para atender às demandas mais recentes de conectividade no mercado de IoT e M2M. No mês seguinte, em parceria com a Hapolo e a SIMCom, a empresa trouxe ao mercado brasileiro o HP 440, o primeiro rastreador com eSIM do país.

O HP 440 combina conectividade 4G, fallback para 2G e gerenciamento remoto de perfis, tornando-se uma solução ideal para frotas seguradas que exigem eficiência, economia e segurança. Essa combinação de recursos faz com que o dispositivo seja uma referência para o mercado segurador e um aliado estratégico para prevenir sinistros e otimizar as operações.

Declarações de liderança

Segundo Thiago Rodrigues, CEO da Links Field Brasil, o lançamento da Calculadora de Economia do eSIM e das soluções inovadoras da empresa reforça o compromisso com o mercado segurador. “A tecnologia eSIM é uma ferramenta estratégica para seguradoras que buscam reduzir custos sem comprometer a segurança. Nossa calculadora foi desenvolvida para que as empresas visualizem, de forma prática, como o eSIM pode transformar suas operações, trazendo economia significativa e simplificando o gerenciamento da conectividade”, afirma Rodrigues.

Já Marcos Betiolo, CTO da Links Field Brasil, destaca o impacto do eSIM na segurança das frotas. “O eSIM não é apenas uma evolução tecnológica, mas uma solução que responde diretamente aos desafios do mercado segurador. Ele aumenta a segurança dos dispositivos, elimina vulnerabilidades e reduz custos. Com o HP 440 e a calculadora, conseguimos mostrar como a conectividade inteligente pode transformar negócios.”

Para acessar a calculadora e estimar os benefícios do eSIM para sua empresa, visite: https://esimconomia.linksfield.com.br/

Sobre a Links Field Brasil

A Links Field é a segunda maior MVNO credenciada de IoT no Brasil (utilizando a rede de acesso da Vivo). É especializada em soluções de conectividade M2M e faz parte do grupo Links Field Networks, que foca em conectividade M2M e IoT. Oferece serviço de gestão de dados customizado para diferentes projetos e necessidades para os mercados de: rastreamento e telemetria veicular, máquinas de pagamento, mobilidade urbana, dispositivos de monitoramento da Indústria 4.0, coleta de dados do agronegócio, sensores IoT para cidades inteligentes, dentre outros.

A empresa chegou ao Brasil em 2019 com o propósito de oferecer diferenciais técnicos e operacionais ao mercado, reduzindo custos e otimizando as tecnologias necessárias ao bom funcionamento dos dispositivos.

Fundado em Hong Kong, no ano de 2017, o grupo expandiu sua operação por todo o mundo em seus três primeiros anos de existência e, por meio de 12 escritórios internacionais, atende clientes globais com equipes locais especializadas em cada região. Hoje, é líder global em soluções e serviços de conectividade IoT, sendo desenvolvedor da inovadora tecnologia SoftSIM, além de ter certificação GSMA da plataforma eSIM SGP.32 e SM-DP+ com infraestrutura própria, atendendo às demandas mais recentes do mercado de telecomunicações.

Foto: Thiago Rodrigues, (esquerda) e Marcos Betiolo (direita)