Picsel e Sistran firmam parceria para acelerar a transformação digital no setor de seguros agrícolas

Aliança estratégica une e tecnologia de ponta e expertise em seguros para transformar a jornada do seguro rural no Brasil – A insurtech brasileira Picsel, referência em gestão, operação e inteligência de risco para o seguro agrícola, acaba de anunciar uma parceria estratégica com a Sistran, empresa global especializada em soluções tecnológicas para o mercado segurador. O objetivo é acelerar a transformação digital do setor de seguros agrícolas, integrando inovação, agilidade e inteligência em toda a jornada, da cotação à gestão de sinistros. A colaboração entre as empresas une o que há de mais avançado em modelagem de risco e automação de processos. Com a implementação da plataforma de seguros agrícolas da Picsel, seguradoras passam a contar com uma esteira digital completa, que permite emitir apólices personalizadas em até 5 minutos, monitorar lavouras por satélite e gerir sinistros em tempo real — tudo isso com base em dados históricos de clima, solo e produtividade, além de critérios ESG nativos na cotação.

“A parceria com a Sistran fortalece nossa capacidade de escalar a solução Picsel, com uma atuação conjunta voltada à integração com os sistemas legados das seguradoras. Ao somar sua experiência em tecnologia e seguros, a Sistran contribui para que nossos clientes operem com mais segurança, eficiência e controle”, afirma Vitor Ozaki, CEO da Picsel.

Do outro lado, a Sistran reforça seu posicionamento como habilitadora de inovação para o setor. Com atuação em mais de 15 países em Latam e presentes desde 1988 no mercado brasileiro, a empresa aposta na integração com startups como motor de evolução da indústria.“Estamos comprometidos com a transformação do setor. A união com a Picsel é estratégica, pois permite entregar valor real às seguradoras que atuam — ou querem atuar — no agro”, destaca Márcio Paes, CEO da Sistran.

A expectativa é que a união acelere o acesso ao seguro agrícola em regiões ainda pouco cobertas, otimize a operação das seguradoras e contribua para um setor mais resiliente, digital e conectado com as exigências ambientais e mercadológicas do futuro.

Sobre a Picsel

A Picsel é a primeira insurtech brasileira 100% especializada em seguro agrícola. Com tecnologia autoral e mais de 30 anos de dados históricos, a empresa desenvolveu uma plataforma white label que cobre toda a jornada do seguro rural com precisão, agilidade e inteligência de risco. Em testes com seguradoras, seu modelo digital reduziu o tempo de emissão de apólices de 15 dias para 5 minutos, além de melhorar a sinistralidade em pelo menos 20%.

Sobre a Sistran

A Sistran é uma empresa multinacional que desenvolve soluções de software para o mercado de seguros. Com presença consolidada na América Latina e mais de quatro décadas de experiência, atua como parceira estratégica de seguradoras na digitalização de suas operações e no desenvolvimento de sistemas flexíveis, seguros e escaláveis.