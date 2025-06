Observa: Tecnologia brasileira organiza o tráfego de caminhões em 10 cidades e reduz riscos causados por rotas indevidas

Aplicativo Observa, desenvolvido pelo Grupo Pumatronix e operado em parceria com a Sentran, impõe rotas seguras, reduz autuações indevidas e protege a infraestrutura urbana – Em meio ao crescimento do tráfego de veículos pesados nas áreas urbanas e aos frequentes danos causados por caminhões que circulam fora das rotas planejadas, 10 cidades brasileiras — a maioria em São Paulo — estão adotando uma solução inovadora: o sistema Observa, desenvolvido pela Sentran e integrado às soluções da Pumatronix, uma das principais fabricantes nacionais de equipamentos para monitoramento de tráfego e sistemas de transporte inteligente (ITS), que se dedica ao desenvolvimento, implementação e integração de tecnologias inovadoras para a melhoria da mobilidade, segurança no trânsito.

O sistema utiliza câmeras de monitoramento que formam um cerco eletrônico e um aplicativo intuitivo para smartphones. Por meio dele, o próprio caminhoneiro informa previamente sua rota e pode solicitar permissão para circular por determinadas vias durante um período específico. Caso o veículo esteja fora da “watchlist” (lista de permissões), ele poderá ser automaticamente autuado. Com isso, o Observa impõe limites claros e seguros ao tráfego de caminhões, garantindo que eles utilizem vias adequadas e autorizadas sem comprometer a segurança das cidades.

“O caminhoneiro consegue fazer tudo pelo aplicativo: informar sua rota, justificar a parada e até anexar uma foto do local onde vai pernoitar, caso necessário. É o mesmo app para todas as cidades participantes, e está disponível nos sites das prefeituras”, avalia Sylvio Calixto, CEO do Grupo Pumatronix.

Entre os municípios que já operam o sistema estão Cordeirópolis (SP), Embu das Artes (SP), Santo Antônio do Pinhal (SP), entre outros. As cidades sofriam com problemas causados por caminhões que buscavam escapar de pedágios, resultando em acidentes com fios elétricos, postes, calçadas e muros. Com a implantação do Observa, as cidades passaram a contar com mais controle, segurança e eficiência no monitoramento viário.

“O sistema Observa tem sido essencial para restringir o tráfego de caminhões na área central de Cordeirópolis. A legislação proíbe essa circulação, mas o sistema permite liberações pontuais, garantindo mais controle viário e contribuindo para a preservação das vias públicas”, salienta o secretário de Segurança Pública e Trânsito de Cordeirópolis, Carlos Alberto Avi.

A expectativa é de que o Observa continue se expandindo, com novas cidades adotando a tecnologia nos próximos meses. Para oficializar a operação em cada município, é necessária apenas uma portaria ou decreto municipal, validando o uso do sistema como ferramenta de controle viário.

Além de evitar multas indevidas para os veículos que cumprem as exigências, o Observa contribui para a preservação da infraestrutura urbana e da qualidade de vida dos moradores. O sistema também beneficia empresas de logística e transporte, que agora conseguem planejar suas rotas com mais previsibilidade e segurança jurídica”, afirma Calixto.

Sobre o Grupo Pumatronix

É uma das principais fabricantes nacionais de equipamentos para monitoramento de trânsito e sistemas de transporte inteligente (ITS), com alta tecnologia para captura e processamento de imagens e leitura de placas de veículos (OCR/LPR), contribuindo para a mobilidade urbana e rodoviária, modernização das cidades, fiscalização e segurança no trânsito. Fundada em 2007, na incubadora Tecnológica do Tecpar (INTEC), conta com Laboratório Tecnológico próprio no qual monta, integra e testa as placas eletrônicas com precisão e qualidade certificada pelo ISO 9001. Em 2021, a Pumatronix adquiriu a Plugfield, uma das maiores fábricas brasileiras de Estação Meteorológica Online.

Saiba mais em: https://pumatronix.com/