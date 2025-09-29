O futuro do multicálculo: de ferramenta de cotação a inteligência estratégica

Por que as plataformas de cotação integrada serão o coração digital das corretoras nos próximos anos – O multicálculo surgiu como resposta a uma dor simples, mas decisiva para os corretores: a dificuldade de cotar e comparar propostas em diferentes seguradoras de forma ágil. Até poucos anos atrás, esse processo era manual, lento e sujeito a erros. Cada cotação exigia preencher formulários distintos em sistemas de seguradoras, consumir tempo da equipe e, muitas vezes, frustrar o cliente que buscava rapidez na resposta.

As primeiras soluções automatizadas, ainda não homologadas, trouxeram algum alívio, mas não garantiam precisão. A evolução veio com integrações oficiais via web service, que transformaram o recurso em uma ferramenta confiável, capaz de reunir cotações de várias seguradoras em minutos, a partir de um único formulário. O ganho de produtividade foi imediato: o corretor passou a responder mais rápido, atender mais clientes e dedicar tempo ao que realmente importa, que é a consultoria personalizada.

Hoje, porém, a tecnologia atravessa uma nova fronteira. Ela deixa de ser apenas um mecanismo operacional e se torna uma plataforma de inteligência estratégica. Ao centralizar informações de cotações, perfis de clientes e condições comerciais, o sistema gera uma base de dados valiosa, que permite identificar padrões de competitividade, avaliar tendências regionais e até antecipar movimentos de mercado.

Essa transformação é visível em três frentes principais. A primeira é a integração com gestão e vendas. Conectado a CRMs e sistemas financeiros, o ambiente de cotação passa a alimentar toda a jornada do cliente: da prospecção ao pós-venda, do cálculo à gestão de comissão. Isso reduz retrabalho e abre espaço para análises mais sofisticadas.

A segunda é a expansão para o digital e para o e-commerce de seguros. Passada a discussão que confundia digitalização com venda direta, as soluções de comparação fortalecem a atuação do corretor ao oferecer mais agilidade e transparência. O cliente pode acessar informações online, mas é o corretor quem conduz a decisão final, agregando consultoria e confiança ao processo. Essa experiência amplia o alcance dos profissionais, moderniza sua abordagem e conecta o seguro ao comportamento digital do consumidor.

A terceira frente é a evolução preditiva. Com o avanço da inteligência artificial e o uso de dados climáticos, econômicos e comportamentais, os sistemas tendem a se tornar verdadeiros motores de recomendações. Eles poderão sugerir oportunidades de cross-sell e up-sell, indicar produtos em alta competitividade ou sinalizar riscos emergentes, colocando o corretor em posição de consultor ainda mais estratégico.

O impacto dessa evolução é coletivo. Corretores ganham produtividade e inteligência para orientar clientes de forma mais precisa. Seguradoras acessam análises anonimizadas que ajudam a ajustar produtos, taxas e prazos em diferentes regiões. E clientes finais recebem propostas mais adequadas, rápidas e transparentes.

Nesse cenário, o multicálculo deixa de ser um “facilitador de cotação” para se consolidar como o coração digital da corretora. É a partir dele que informações circulam, decisões se estruturam e a experiência do cliente se diferencia.

O setor de seguros brasileiro, marcado por sua complexidade e diversidade, encontra nessas plataformas um caminho para se modernizar e se aproximar da sociedade. Não é exagero afirmar que a próxima década será definida pela forma como corretores e seguradoras utilizarem essa tecnologia: não mais como atalho operacional, mas como ativo estratégico para crescimento sustentável.

