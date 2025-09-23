MeteoIA amplia fronteiras na gestão de riscos climáticos e reforça contribuição para a sociedade brasileira

Tecnologia e ciência unidas para antecipar eventos extremos e apoiar empresas, governos e comunidades na adaptação às mudanças climáticas – A MeteoIA vem revolucionando a forma como informações de altíssimo rigor científico sobre riscos climáticos são aplicadas em setores estratégicos da economia brasileira. Por meio do sistema MIA, plataforma própria de modelagem baseada em inteligência artificial, a empresa tem conseguido antecipar eventos extremos de tempo e clima – como chuvas intensas, ondas de calor e frio, ventos fortes e condições críticas de umidade – oferecendo suporte direto para agricultura, seguros, transportes, energia e logística.

Essa capacidade de previsão não apenas preserva vidas, mas também fortalece a saúde dos negócios e promove práticas eficazes de mitigação. Um exemplo prático foi o reconhecimento da solução pelo Prêmio Arteris de Inovação e Sustentabilidade, em razão do uso do MIA no monitoramento de deslizamentos de taludes em rodovias, permitindo estratégias preventivas e garantindo maior segurança para os usuários.

Segundo Dr Gabriel Perez, cofundador da MeteoIA e PhD em Ciências do Clima, a missão da empresa é transformar ciência e tecnologia em impacto real: “Nosso trabalho vai muito além de previsões precisas. Estamos ajudando setores inteiros a se adaptarem às mudanças climáticas com dados confiáveis e ações assertivas. Isso significa proteger comunidades, reduzir perdas econômicas e construir resiliência diante de cenários climáticos cada vez mais complexos.”

Para Dr Thomas Martin, cofundador da MeteoIA e PhD em Ciências Atmosféricas, também cofundador da empresa, a inovação da MeteoIA está em combinar escalas temporais e espaciais de forma integrada: “Conseguimos analisar grandes volumes de dados, de múltiplas fontes, em tempo real. Isso nos permite simular cenários futuros e oferecer alternativas práticas de resposta. É uma ferramenta de resiliência climática: transforma dados complexos em decisões estratégicas que reduzem riscos e aumentam a eficiência operacional de empresas e governos.”

A proposta da MeteoIA se estrutura em três pilares fundamentais:

· Preservação de vidas – identificação de riscos climáticos iminentes nos principais meios de exposição.

· Saúde dos negócios – apoio à gestão e resiliência das empresas diante das particularidades regionais das mudanças climáticas.

· Mitigação dos impactos – desenvolvimento de estratégias preventivas e recomendações baseadas em dados de alta resolução temporal e espacial.

Com essa abordagem integrada, a MeteoIA consolida seu papel como protagonista no enfrentamento dos desafios climáticos no Brasil, unindo ciência, tecnologia e propósito em prol da sustentabilidade e da segurança de toda a sociedade.

Sobre a MeteoIA

Com uma abordagem que integra ciência, tecnologia e customização, a MeteoIA atende à crescente demanda por soluções climáticas adaptadas às realidades de cada setor. Oferece um portfólio de produtos de risco climático, serviços de modelagem customizada e P&D. Seu sistema MIA possui um núcleo de IA que foi cuidadosamente aprimorado ao longo de oito anos de pesquisa e inovação. Nomeada uma das 100 startups mais promissoras do Brasil pelo SEBRAE e vencedora do Prêmio ANTT 2024 na categoria Sustentabilidade.

Foto: (E/D) Dr Thomas Martin, cofundador da MeteoIA e PhD em Ciências Atmosféricas, e Dr Gabriel Perez, cofundador da MeteoIA e PhD em Ciências do Clima.