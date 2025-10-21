Links Field lança rastreador com tecnologia eSIM para revolucionar o mercado de seguros no Brasil

Com conectividade remota e segurança avançada, nova solução reduz custos, otimiza o monitoramento de veículos e ativos e melhora a precificação baseada no uso – A Links Field, em parceria com a Hapolo e a SIMCom, apresenta o rastreador HP 440, o primeiro dispositivo brasileiro com tecnologia eSIM SGP.32, projetado para atender às demandas do mercado de seguros. Combinando conectividade 4G, fallback para 2G e o padrão inovador certificado pela GSMA, o rastreador oferece uma solução disruptiva que eleva a segurança no monitoramento de veículos e ativos, melhora a eficiência operacional e reduz custos de manutenção e gestão.

A tecnologia eSIM elimina a necessidade de chips físicos, permitindo a ativação, a troca e o gerenciamento remoto de perfis de operadoras. Para o mercado de seguros, isso significa maior flexibilidade na conectividade e a possibilidade de monitoramento contínuo em qualquer lugar, mesmo em áreas com baixa cobertura de rede. Além disso, o eSIM possibilita ajustes de conectividade de forma remota, eliminando a necessidade de deslocamentos físicos, o que reduz custos operacionais em mais de 90%.

“O HP 440 foi desenvolvido com foco na otimização operacional dos nossos clientes, especialmente no mercado de seguros, onde a conectividade e a segurança são primordiais. Nosso rastreador oferece monitoramento contínuo e confiável, permitindo precificação baseada no uso e maior proteção contra fraudes e sinistros”, destaca Thiago Rodrigues, CEO da Links Field Brasil.

Entre os benefícios para o setor de seguros, está a possibilidade de monitoramento em tempo real, o que reduz o tempo de resposta em casos de sinistros, além de viabilizar a análise do comportamento dos motoristas para precificação personalizada. A solução também inclui dispositivos com resistência IP65, que protegem contra poeira e água, tornando-os ideais para aplicações em condições adversas. Sua bateria de longa duração e memória interna para armazenar até 500 posições garantem a operação mesmo em áreas sem sinal.

A segurança também é ampliada com o eSIM, já que o rastreador não possui chip físico, o que o torna mais resistente a adulterações e fraudes. Em caso de roubo ou perda, o dispositivo pode ser bloqueado remotamente, o que garante maior tranquilidade para seguradoras e clientes. “Com a tecnologia eSIM, estamos entregando ao mercado de seguros uma solução que reúne inovação, eficiência e segurança, atendendo às demandas crescentes desse segmento estratégico”, complementa Rodrigues.

O desenvolvimento do HP 440 foi possível graças à parceria com a Hapolo, referência em soluções de rastreamento, e com a SIMCom, líder global em módulos e chipsets. A Hapolo desempenhou um papel crucial ao trazer sua expertise técnica ao projeto, enquanto a SIMCom garantiu a integração da solução IPA diretamente nos seus chipsets, seguindo as diretrizes técnicas certificadas pela GSMA. Essa colaboração internacional permitiu que o rastreador fosse lançado em tempo recorde, atendendo às necessidades do mercado brasileiro com uma solução robusta e inovadora.

Matheus Vicente, Diretor Comercial da Hapolo, reforça a importância da parceria: “Trabalhar com a Links Field e a SIMCom foi essencial para trazer ao mercado um rastreador que alia conectividade avançada, segurança e eficiência. Essa solução disruptiva agrega valor real às seguradoras, permitindo que elas prosperem na era da transformação digital.”

A SIMCom, com sua liderança global no mercado de módulos IoT, também desempenhou um papel fundamental. A integração do eSIM no HP 440 representa uma tecnologia de ponta que redefine a conectividade e otimiza operações críticas no mercado de seguros.

Sobre a Links Field Brasil

A Links Field é a segunda maior MVNO credenciada de IoT no Brasil (utilizando a rede de acesso da Vivo). É especializada em soluções de conectividade M2M e faz parte do grupo Links Field Networks, que foca em conectividade M2M e IoT. Oferece serviço de gestão de dados customizado para diferentes projetos e necessidades para os mercados de: rastreamento e telemetria veicular, máquinas de pagamento, mobilidade urbana, dispositivos de monitoramento da Indústria 4.0, coleta de dados do agronegócio, sensores IoT para cidades inteligentes, dentre outros.

A empresa chegou ao Brasil em 2019 com o propósito de oferecer diferenciais técnicos e operacionais ao mercado, reduzindo custos e otimizando as tecnologias necessárias ao bom funcionamento dos dispositivos.

Fundado em Hong Kong, no ano de 2017, o grupo expandiu sua operação por todo o mundo em seus três primeiros anos de existência e, por meio de 12 escritórios internacionais, atende clientes globais com equipes locais especializadas em cada região. Hoje, é líder global em soluções e serviços de conectividade IoT, sendo desenvolvedor da inovadora tecnologia SoftSIM, além de ter certificação GSMA da plataforma eSIM SGP.32 e SM-DP+ com infraestrutura própria, atendendo às demandas mais recentes do mercado de telecomunicações.

Sobre a Hapolo

Somos uma empresa líder no desenvolvimento de sistemas de rastreamento, oferecendo rastreadores GPS de última geração para empresas de todos os portes. Com uma equipe qualificada, nos destacamos pela qualidade dos produtos, pelo atendimento personalizado e pelo compromisso com a inovação.

A sustentabilidade é um dos nossos pilares, com práticas que reduzem o impacto ambiental e a pegada de carbono. Nossa matriz está localizada em São Marcos, RS; temos unidades em SC, MG e PE e, agora, na China, reforçando nossa presença global. Valorizamos confiança, transparência e inovação para garantir a satisfação de nossos parceiros.

Sobre a SIMCom Wireless Solutions

Fundada em 2002, a SIMCom Wireless Solutions é líder global em módulos e soluções para IoT, oferecendo tecnologias como 5G, 4G, LPWA, módulos automotivos e GNSS. Atendendo mais de 10.000 clientes em 180 países, a empresa lidera o mercado global de remessas de módulos wireless há 4 anos consecutivos e investe fortemente em inovação, com cinco centros de P&D e mais de 500 milhões de dólares em tecnologia 5G.

Com uma rede global de mais de 50 escritórios, a SIMCom atende setores como energia inteligente, segurança, agricultura e pagamentos eletrônicos, promovendo conectividade e soluções que impulsionam a eficiência e a transformação digital em escala global.

Foto: Thiago Rodrigues, CEO da Links Field Brasil