Junto Seguros é uma das 10+ Inovadoras no Uso de TI

A empresa subiu quatro posições no ranking do IT Forum, reflexo do investimento contínuo em tecnologia para impulsionar a experiência do cliente e a eficiência operacional – A Junto Seguros celebra mais um marco significativo: a conquista do 10º lugar no ranking “As 100+ Inovadoras no Uso de TI” do IT Forum. O avanço de quatro posições em relação ao ano anterior posiciona a seguradora como protagonista no desenvolvimento de soluções digitais que ampliam eficiência e geram valor ao mercado.

A premiação avaliou mais de 300 cases inscritos e considerou aspectos como o diferencial das soluções tecnológicas implementadas, os resultados obtidos e o impacto gerado no mercado. Neste ano, o projeto que contribuiu para o reconhecimento da Junto Seguros foi a plataforma de Fiança Locatícia, 100% digital, que automatiza completamente o processo de cotação e emissão de apólices.

Desenvolvida com o uso de inteligência artificial e ferramentas de automação, a plataforma transformou a forma como os corretores trabalham o mercado de locação de imóveis comerciais, pois permite análises de crédito instantâneas, sem necessidade de intervenção manual, e se integra aos sistemas de imobiliárias e corretoras por meio de APIs. Além de otimizar processos, a solução oferece suporte a modalidades complexas do mercado imobiliário corporativo, como Built to Suit (BTS) e Sales and Leaseback (SLB).

O objetivo é entregar uma jornada eficiente e fluida para locadores, locatários e corretores. “A presença no ranking reflete nosso investimento contínuo em inovação, sempre alinhado às necessidades reais dos nossos clientes e parceiros”, afirma Karine Chaves, diretora de Tecnologia e Inovação (CTIO) da Junto Seguros. “A plataforma de Fiança Locatícia exemplifica nossa abordagem: utilizamos tecnologia avançada para eliminar etapas burocráticas, agilizar análises e proporcionar uma experiência mais eficiente e segura.”

Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros, ressalta que o reconhecimento valida o alinhamento entre visão estratégica e execução. “Estar entre as empresas mais inovadoras do país reforça nosso compromisso com a construção de soluções relevantes, alinhadas às necessidades do mercado e sustentadas por uma tecnologia segura, acessível e escalável. É um resultado que nos desafia a seguir contribuindo com a transformação do setor de seguros.”

“O reconhecimento do IT Forum confirma que estamos no caminho certo. Evoluir no ranking é resultado da combinação entre tecnologia e o olhar humano estratégico para criar soluções que atendam às necessidades especificas do mercado. Seguiremos investindo em soluções que gerem valor real para nossos parceiros e clientes”, conclui Melo.

Sobre a Junto Seguros – https://www.juntoseguros.com

Neste ano, a Junto Seguros celebra três décadas de atuação em seguro garantia, consolidando-se como referência em soluções para empresas de diversos setores. Pioneira no Brasil ao emitir a primeira apólice digital do Seguro Garantia, a companhia é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência.

A seguradora alcançou posições de destaque no mercado, incluindo o 10º lugar no ranking do IT Fórum “As 100+ Inovadoras no Uso de TI 2025”, marcando o terceiro ano consecutivo na lista. Em 2024, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, inclusão e equidade de gênero, a empresa conquistou pela sexta vez o selo Great Place To Work® e integrou a Lista Diversidade, o Ranking Mulher e o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras.

Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Junto Seguros já atendeu mais de 80 mil empresas, com mais de 1,8 milhão de apólices emitidas e 6.000 corretores ativos em sua base. A Junto Seguros alia sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, sustentando uma agenda genuinamente comprometida com a transformação e o crescimento do país.

Acompanhe as redes sociais:

https://www.linkedin.com/company/juntoseguros/

https://www.instagram.com/juntosegurosbr/