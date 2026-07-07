Inteligência artificial amplia risco de fraudes e reforça demanda por validação técnica de provas e documentos

O avanço da inteligência artificial generativa está criando um novo desafio para empresas, escritórios de advocacia, instituições financeiras e tribunais. Com ferramentas capazes de produzir textos, imagens, vídeos, áudios e documentos altamente convincentes em poucos segundos, cresce também a preocupação sobre a autenticidade e a confiabilidade das informações utilizadas em processos decisórios, investigações corporativas e disputas judiciais. Em paralelo ao aumento dos casos envolvendo deepfakes, clonagem de voz e conteúdos manipulados digitalmente, especialistas observam uma demanda crescente por mecanismos capazes de validar a origem e a integridade dessas informações.

Marcello Guimarães, presidente da SWOT Global Consulting e especialista em resolução de disputas complexas, avalia que a expansão dessas tecnologias está inaugurando uma nova fase de desafios para o ambiente corporativo e jurídico. “A inteligência artificial trouxe ganhos extraordinários de produtividade, mas também criou um cenário em que a capacidade de produzir conteúdos sofisticados passou a ser acessível a qualquer pessoa. Isso exige um novo olhar sobre autenticidade, rastreabilidade e confiabilidade das informações utilizadas em decisões de alto impacto”, afirma.

O tema ganha relevância à medida que decisões judiciais no Brasil e no exterior começam a discutir a validade de conteúdos produzidos por inteligência artificial. Ao mesmo tempo, empresas de diferentes setores registram aumento nas tentativas de fraude envolvendo imagens, vídeos e áudios sintéticos. O fenômeno ocorre em um momento em que a própria IA passa a ser utilizada em atividades como análise documental, pesquisas jurídicas, elaboração de relatórios e suporte à tomada de decisões estratégicas.

Especialistas apontam que o desafio não está apenas na identificação de conteúdos falsificados, mas também na validação de informações produzidas com apoio de inteligência artificial. Em ambientes que envolvem contratos, patrimônio, disputas societárias, investigações internas e processos arbitrais, cresce a necessidade de verificar metodologias, premissas, fontes de informação e critérios utilizados na construção de documentos e análises.

Nesse contexto, atividades como perícia, auditoria, compliance e investigações corporativas ganham ainda mais relevância. A tendência observada por profissionais da área é que a disseminação de conteúdos artificiais aumente a demanda por avaliações independentes e análises técnicas capazes de garantir maior segurança jurídica e confiabilidade aos processos de tomada de decisão.

Para Marcello Guimarães, o avanço da inteligência artificial não reduz a importância da atuação humana especializada. “Quanto mais conteúdos forem produzidos por sistemas automatizados, maior será a necessidade de profissionais qualificados para verificar autenticidade, identificar inconsistências e validar evidências. A tecnologia continuará evoluindo, mas a responsabilidade sobre a confiabilidade das informações continuará sendo uma atribuição essencialmente humana”, conclui.

Sobre a SWOT Global Consulting

A SWOT Global Consulting é uma empresa de consultoria especializada em perícias técnicas, investigações corporativas, auditorias, produção e análise de provas, assistência técnica em arbitragens e litígios complexos, além da elaboração de pareceres e laudos técnicos utilizados em processos judiciais e arbitrais de grande relevância econômica. A empresa possui uma equipe multidisciplinar formada por especialistas das áreas de engenharia, economia, contabilidade, finanças e direito, e atua em projetos de alta complexidade envolvendo análise crítica de documentos, dados financeiros, evidências técnicas e informações utilizadas na tomada de decisões estratégicas e na resolução de conflitos empresariais.