Grupo Bradesco Seguros patrocina maior festival de trabalho e empreendedorismo 50+ do Brasil

9ª edição do MaturiFest acontece entre os dias 13 e 15 de agosto, em São Paulo, e reúne profissionais, empresas e especialistas para discutir longevidade e futuro do trabalho – O Grupo Bradesco Seguros é um dos patrocinadores da 9ª edição do MaturiFest, principal festival brasileiro dedicado ao trabalho, empreendedorismo e longevidade para pessoas com mais de 50 anos. O evento será realizado entre os dias 13 e 15 de agosto de 2026, na Unibes Cultural, em São Paulo, reunindo profissionais, empreendedores, especialistas e lideranças empresariais para debater os impactos das transformações demográficas no mercado de trabalho.

Ao longo de três dias, o festival promoverá palestras, painéis, workshops e atividades de networking voltadas à valorização da experiência profissional, à diversidade etária e à construção de ambientes corporativos mais inclusivos. A programação completa será divulgada pela organização nos próximos.

Em sua nona edição, o MaturiFest se consolida como uma das principais iniciativas do país voltadas à economia da longevidade. Desde sua criação, o evento já reuniu mais de 10 mil participantes, contou com mais de 200 palestrantes e promoveu mais de 500 horas de conteúdo dedicado aos desafios e oportunidades relacionados ao público 50+.

Para o Grupo Bradesco Seguros, apoiar iniciativas que estimulam o debate sobre longevidade está alinhado ao compromisso da companhia com temas que impactam diretamente a sociedade e o planejamento de vida das pessoas.

“A longevidade está redefinindo a forma como as empresas se relacionam com seus públicos e planejam o futuro dos seus negócios. Estamos diante de uma transformação demográfica que traz desafios, mas também oportunidades para organizações que desejam compreender melhor as novas dinâmicas da sociedade e do mercado. O MaturiFest contribui para ampliar esse debate e dar visibilidade a temas que serão cada vez mais relevantes nos próximos anos”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Além de reunir profissionais em busca de atualização e novas oportunidades, o festival também conecta empresas interessadas em fortalecer estratégias relacionadas à diversidade etária. A iniciativa é promovida pela Maturi, startup especializada em soluções voltadas à empregabilidade e ao desenvolvimento profissional de pessoas com mais de 50 anos.

“Hoje, diferentes gerações compartilham os mesmos ambientes de trabalho e influenciam decisões de negócios de formas distintas. Entender essa realidade é fundamental para empresas que desejam se manter conectadas às mudanças da sociedade. Eventos como o MaturiFest ajudam a promover reflexões importantes sobre esse cenário e sobre os impactos da longevidade para o futuro do trabalho e da economia”, completa Alexandre Nogueira.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.