Troféu Viva a Bahia chega à segunda edição valorizando profissionais do setor de seguros

O Troféu Viva a Bahia chega à sua segunda edição com o objetivo de reconhecer e valorizar profissionais, empresas e lideranças que se destacam no mercado de seguros no estado. A premiação será realizada no dia 14 de outubro, às 19h, no Hotel Fiesta, em Salvador, dentro da programação da Semana do Seguro. A programação conta com palestra do CEO do Grupo GC, Murilo Riedel.

A iniciativa busca celebrar nomes que são referência em inovação, excelência, boas práticas e contribuição para o desenvolvimento do setor segurador baiano. Nesta edição, o público, os consumidores e, principalmente, os profissionais atuantes no mercado de seguros terão a oportunidade de participar por meio de votação popular.

Será disponibilizado um link oficial para votação nas categorias que contemplam diferentes segmentos do setor. A proposta é reconhecer quem contribui de forma efetiva para a proteção, a segurança e o fortalecimento de empresas e pessoas por meio da atividade seguradora.

De acordo com a atual Diretoria do Clube dos Seguradores da Bahia, serão reconhecidos os destaques do segmento de Seguros Gerais em sete categorias: Seguradora, Corretor de Seguros, Gerente de Vendas, Gestor de Sucursal, Assessoria, Diretor Regional e Personalidade Destaque. Todos os vencedores serão escolhidos pelo voto do mercado segurador.

Para Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, o Troféu Viva a Bahia representa um importante movimento de valorização do mercado. “Esta premiação possui a finalidade de reconhecer profissionais e empresas que fazem a diferença no setor de seguros. Mais do que entregar troféus, queremos valorizar trajetórias, incentivar boas práticas e fortalecer a integração do mercado segurador na Bahia. A segunda edição consolida esse compromisso e reforça a importância de quem trabalha diariamente para proteger pessoas, patrimônios e negócios”.

A segunda edição do Troféu Viva a Bahia promete ser um marco para o setor, ao consolidar um novo padrão de reconhecimento e valorização profissional. Mais do que uma premiação, a iniciativa busca fomentar a inovação, incentivar a excelência e fortalecer o relacionamento entre os diversos agentes do mercado segurador no estado.