Grupo Bradesco Seguros lança trilha de Inteligência Artificial no Espaço Universeg

Iniciativa reúne conteúdos gratuitos sobre conceitos, ética, privacidade e aplicações da IA, voltados à sociedade – A Inteligência Artificial está cada vez mais presente no cotidiano, impactando a forma como as pessoas acessam informações, analisam dados e realizam atividades. Diante desse cenário, o Grupo Bradesco Seguros lança uma trilha dedicada ao tema no Espaço Universeg, com o objetivo de ampliar o acesso ao conhecimento e estimular o uso consciente, ético e produtivo da tecnologia.

A trilha é composta por cinco peças de aprendizagem, entre e-book, vídeos e infográficos, que abordam os conceitos da Inteligência Artificial e temas como ética, privacidade de dados, produtividade e qualidade das interações com ferramentas digitais.

O principal destaque é o e-book “Essa tal de IA – Compreendendo a Inteligência Artificial”, que explica o funcionamento da tecnologia e convida à reflexão sobre seus impactos sociais, éticos e econômicos. A trilha inclui ainda vídeos sobre privacidade e ética no uso da IA, reforçando a importância do pensamento crítico e do uso responsável de dados.

“A Inteligência Artificial está presente na rotina das pessoas e dos negócios. Ao investir em educação sobre o tema, buscamos apoiar a atualização constante e estimular uma relação mais consciente e fluida com a tecnologia, capacitando as pessoas para acompanhar as mudanças e aproveitar as oportunidades que a IA oferece”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

O Espaço Universeg reúne mais de 160 conteúdos gratuitos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional. O acesso está disponível em: https://www.espacouniverseg.com.br.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros