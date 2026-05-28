William Anthony consolida Universo do Seguro como plataforma de mídia e relacionamento no mercado segurador

Jornalista, fundador e responsável editorial do projeto fortalece atuação no mercado com a realização do Universo Awards, premiação voltada ao reconhecimento de empresas, lideranças e iniciativas do setor – A poucos dias da realização do Universo Awards, William Anthony consolida uma nova fase do Universo do Seguro, plataforma especializada em comunicação, relacionamento e reconhecimento no mercado segurador brasileiro. O movimento marca o amadurecimento institucional de um projeto independente que completa quatro anos de atuação em 2026.

Jornalista, comunicador, fundador e responsável editorial do Universo do Seguro, William Anthony construiu sua trajetória unindo produção jornalística, conteúdo especializado, entrevistas, cobertura de eventos, audiovisual e relacionamento com empresas, executivos, corretores, especialistas e lideranças do mercado de seguros.

Criado com o objetivo de ampliar a visibilidade do setor e fortalecer a comunicação especializada, o Universo do Seguro se desenvolveu como uma plataforma de mídia com atuação em diferentes frentes, incluindo portal de notícias, revista, podcast, produção audiovisual, cobertura de eventos e projetos de relacionamento com o mercado.

Agora, com a realização do Universo Awards, o jornalista dá mais um passo na expansão da marca. A premiação foi idealizada para reconhecer empresas, profissionais, lideranças e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do setor de seguros no Brasil. Mais do que um evento, a iniciativa representa um marco na evolução do Universo do Seguro como ecossistema de conteúdo, conexão e valorização institucional. “O Universo do Seguro nasceu de uma visão muito clara: criar uma plataforma de comunicação especializada, independente e conectada com as transformações do mercado segurador. O Universo Awards representa mais um passo dessa construção, reunindo jornalismo, relacionamento e reconhecimento em torno de um setor fundamental para a economia e para a sociedade”, afirmou

Para William, o avanço da comunicação especializada passa pela construção de credibilidade, pela capacidade de traduzir temas técnicos com clareza e pela criação de espaços que aproximam empresas, lideranças e audiência qualificada. “Eu sempre enxerguei o jornalismo especializado como uma ponte. O mercado de seguros tem histórias relevantes, empresas inovadoras, profissionais preparados e uma importância enorme para a sociedade. O nosso papel é dar visibilidade a esse movimento com responsabilidade, qualidade editorial e visão de futuro”, destaca.

Com a consolidação do Universo do Seguro, William Anthony reforça seu posicionamento como uma autoridade em mídia especializada e empreendedorismo jornalístico no setor. A trajetória do projeto mostra a transformação de uma iniciativa independente em uma plataforma estruturada, com audiência, produtos editoriais, presença em eventos, produção audiovisual e relacionamento com o mercado.

Olhando para os próximos anos, o Universo do Seguro pretende ampliar sua atuação em comunicação setorial, conteúdo audiovisual, eventos corporativos, projetos especiais e iniciativas de reconhecimento, mantendo como eixo central a credibilidade jornalística e a conexão com as transformações do mercado segurador.