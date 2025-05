Ferramenta CRM torna-se estratégia de gestão e vendas para corretores

Soluções digitais transformam a rotina dos profissionais de seguros ao integrarem organização, prospecção e relacionamento com o cliente – A organização e o controle da carteira de clientes são, cada vez mais, fatores decisivos para o crescimento sustentável das corretoras de seguros. Nesse cenário, as ferramentas de CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão do Relacionamento com o Cliente) vêm ganhando destaque como aliadas estratégicas para o corretor, ao centralizar informações e automatizar processos que antes dependiam de controles manuais ou dispersos.

Mais do que uma tecnologia, o CRM representa uma nova mentalidade de gestão, baseada em dados, produtividade e foco no cliente. Com o uso da ferramenta, o corretor passa a ter uma visão completa da jornada do segurado — desde o primeiro contato até o pós-venda — o que permite decisões mais assertivas e ações comerciais melhor direcionadas. A digitalização desse processo tem se mostrado essencial para enfrentar os desafios do dia a dia, como o acompanhamento de prazos, a organização de renovações e a identificação de novas oportunidades.

“A adoção do CRM tem redefinido o papel do corretor de seguros. O profissional passa a atuar de forma mais estratégica, com base em dados organizados e ações planejadas, em vez de depender apenas da memória ou de controles paralelos”, afirma Alex Martins, gerente de tecnologia da Lojacorr.

Essa mudança de postura tem sido percebida por quem já adotou a ferramenta no dia a dia. Para Juliana Caponi, da Cappo Corretora de Seguros, a ferramenta representa uma mudança significativa na forma de gerenciar o negócio. “Particularmente, vejo o CRM como uma ferramenta indispensável para o controle do fluxo de negócios, bem como auxiliar na tomada de decisões e definições de metas.”, afirma. A integração com o sistema Broker One permite à corretora visualizar com clareza todas as etapas — da prospecção ao pós-venda — e mensurar indicadores como o retorno sobre investimento (ROI) em parcerias estratégicas.

Outro exemplo prático vem de Edson Lima, corretor e responsável pela ESL Broker. Para ele, o CRM trouxe mais clareza e agilidade à rotina. “Com o CRM a visão é muito simplificada. Temos todos os processos muito bem organizados com cards e datas pré-estipuladas, fazendo com que a gestão seja melhorada, sobrando mais tempo para os negócios.” Segundo ele, o ganho em produtividade e clareza nos processos gerou mais tempo para prospecção, resultando em mais oportunidades e aumento nas vendas. “A ferramenta nos proporcionou rever o modo de administrar a corretora. Hoje vejo uma maior possibilidade na contratação de mais pessoas para a área comercial do que para a parte administrativa, pois com o CRM menos pessoas tem a possibilidade de gerir muito mais processos”, avalia.

Com uma interface intuitiva e recursos de agendamento inteligente, os CRMs modernos também têm se mostrado acessíveis para corretores com diferentes níveis de familiaridade tecnológica. O acesso mobile, por exemplo, amplia a mobilidade e garante que nenhuma etapa importante do atendimento se perca fora do escritório.

De acordo com Alex Martins, um dos principais diferenciais da ferramenta está na sua adaptação real à rotina dos corretores: “Desenvolvemos o CRM ouvindo os profissionais que estão na ponta. Não se trata de uma solução genérica — cada funcionalidade tem um propósito prático dentro da operação de uma corretora.”

Nesse contexto, a Lojacorr, maior rede de corretoras de seguros do Brasil, conta com o CRM Lojacorr – Fluxo de Vendas, uma solução própria integrada ao sistema de gestão Broker One. A ferramenta já está em uso por diversas corretoras parceiras e, segundo Martins, foi criada para “consolidar tudo em um único ambiente, oferecendo controle total da carteira, das oportunidades e do relacionamento com o segurado, com foco absoluto em vendas”.

Foi dado início a uma campanha institucional para os corretores conhecerem as facilidades da ferramenta, que oferece uma gestão 360º da carteira de clientes, oportunidades e renovações, com foco na organização, produtividade e no aumento das vendas. “Nosso papel como parceiro é facilitar a vida do corretor com ferramentas que não compliquem, mas sim agreguem ao negócio dele. O CRM é uma dessas soluções”, afirma Martins.

Como resume Juliana Caponi, “vejo que uma nova era está surgindo para os corretores, pois a integração entre as ferramentas, Broker e CRM num primeiro momento, e também com o multicálculo num segundo momento, com processos automatizados e ágeis, nos auxiliarão no processo de vendas e marketing, nos dando mais tempo para focar no cliente.”

Para quem quiser conhecer a ferramenta, as inscrições seguem abertas:

https://redelojacorr.com.br/crm-lojacorr/?utm_source=imprensa&utm_medium=referral&utm_campaign=crm